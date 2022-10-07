В Нацбанке новый глава: о чем говорит новое назначение – изменится ли теперь политика НБУ

В пятницу, 7 октября, Верховная Рада назначила новым главой Нацбанка Украины экс-главу Ощадбанка Андрея Пышного. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что кандидатуру Пышного поддержали 290 парламентариев, а также привел основные тезисы из выступления нового руководителя главного финансового регулятора страны. Как оцениваете назначение и заявления Пышного? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Андрей Пышный. Фото: из открытых источников

С начала широкомасштабной российской агрессии НБУ всё делал правильно, важно продолжать в том же духе

Комментируя данное назначение, инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил:

"Когда мы говорим о главе НБУ – тут персоналии не имеют значения. Пышный – профессионал, но ключевое, чтобы политика регулятора оставалась независимой".

По словам эксперта, основная задача Нацбанка во время войны – удержание макрофинансовой стабильности.

"Тут нет никого рецепта. Но с начала широкомасштабной российской агрессии НБУ всё делал правильно. Важно продолжать в том же духе", – уверен Сергей Фурса.

Нацбанк продолжит демонстрировать независимую политику – соответствующую тем требованиям, которые предъявляют наши кредиторы

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентирует, что во время войны НБУ не может быть без главы. И в этом смысле, по его словам, факт быстрого назначения нового руководителя – невероятно важен.

"Господин Пышный является грамотным специалистом, хорошо проявившим себя за время управления крупными госбанками, в том числе в качестве председателя правления Ощадбанка. Он отлично знает банковскую систему. У него есть своя команда. И, скорее всего, мы увидим определенные кадровые изменения в НБУ", – говорит Олег Пендзин.

Что касается изменения политики главного финансового регулятора страны, об этом, по словам эксперта, пока говорить сложно. Но он уверен, что Нацбанк продолжит демонстрировать независимую политику – соответствующую тем требованиям, которые предъявляют наши кредиторы.

"Что касается заявлений Пышного о неизменности учетной ставки (сейчас – 25%), то давайте будем откровенны – как бы отреагировал рынок, если бы он сказал, что ставка опускается, допустим, в два раза? Любые действия в банковской системе должны быть максимально осторожными, – поясняет Олег Пендзин. – Именно банки – основа стабильно работающей экономики. И любые резкие движения могут лишь не менее резко ухудшить ситуацию в данной системе".

Пышный – это такая же старая гвардия, как и Шевченко

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

"Судя по заявлениям нового главы Нацбанка, политика криминального банкира Шевченко будет оставаться неизменной. Грабежавкладчиков Терра-банка, распродажа инкассаторских машин в Укргазбанке, кражи 200 млн грн – это лишь несколько эпизодов деятельности гражданина Шевченко. И вот новый глава сообщает, что всё останется без изменений. А что именно? Ставка 25%, которая позволяет банкам зарабатывать 23% годовых, не занимаясь кредитованием бизнеса. Невозможность привлечь финансы Минфину для финансирования социальных программ. Непонимание природы инфляции в Украине, которая вызвана не "лишними" деньгами, а ростом цен на энергоносители и потерями военного времени".

Много денег только у НБУ и банков. У остальных денег нет, подчеркивает эксперт. А потому, констатирует он, ничего хорошего от нового руководителя НБУ ожидать не приходится.

"Это такая же старая гвардия, как и Шевченко. Люди одного клуба, одного мировоззрения, одного криминального мышления", – считает Павел Себастьянович.

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