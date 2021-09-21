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На сколько Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату украинцам в 2022 году

Минимальная зарплата в Украине вырастет до 6500 гривен с 1 декабря этого года

сегодня, 10:05
Автор:

Хмільовська Інна

Минимальная зарплата в Украине не соответствует ценам на продукты и тарифам за коммунальные услуги. Украинцы, которые живут на минимальную зарплату, едва сводят концы с концами. Но есть украинцы, которые зарабатывают значительно больше. Кабинет министров собирается повысить минимальную заработную плату в 2022 году на 200 гривен уже с 1 октября. Об этом сообщили в законопроекте о госбюджете на 2022 год.

На сколько Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату украинцам в 2022 году

Минимальная зарплата в Украине, фото с открытых источников

В документе предусмотрена сумма минимальной зарплаты на 1 января в размере 6500 грн; с 1 октября – 6700 грн. Также предусмотрены расходы на установку должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки: 1 января – в размере 2893 грн; 1 октября – 2982 грн.

Расходы на оплату труда работников государственных органов предлагается увеличить, учитывая прогнозный индекс потребительских цен на 6,2 процента.

Сейчас "минималка" в Украине составляет 6000 гривен. Согласно законопроекту о госбюджете на 2022 год, она вырастет до 6500 гривен с 1 декабря этого года. 

Недавно портал "Комментарии" информировал, что средняя зарплата в Украине выросла. Так, средняя зарплата штатного сотрудника в июле в Украине составила 14 345 грн, что больше на 32 грн, чем в июне. Реальная зарплата, по данным Госстата, выросла на 10,2% за год. Больше всего получают в Киеве — 19 612 грн, меньше всего в Черновицкой области — 10 846 грн. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине хотят ликвидировать разрыв в зарплатах женщин и мужчин за два года. В Украине разработали стратегию, чтобы уменьшить гендерный разрыв в оплате труда до 2023 года. Также разрабатывают план мероприятий по реализации стратегии. 



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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72775
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