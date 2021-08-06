В Украине хотят ликвидировать разрыв в зарплатах женщин и мужчин за два года

В Украине разработали стратегию, чтобы уменьшить гендерный разрыв в оплате труда до 2023 года. Также разрабатывают план мероприятий по реализации стратегии. Эти документы скоро вынесут на общественное обсуждение после передачи на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти. Об этом заявили в пресс-службе Минэкономики.





"Существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине, который хоть и демонстрирует на протяжении 2020 — первой половины 2021 тенденцию к сокращению — по итогам первого квартала 2021 он достиг самого низкого уровня за всю историю нашего государства и составил около 18% — но остается существенно выше, чем в большинстве развитых стран мира, в том числе стран Европейского Союза ", — сообщила заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.





В 2020 году наша страна вместе с международными инициативами хочет сократить гендерный разрыв в оплате труда женщин и мужчин. Одним из главных обязательств, которые правительство Украины взяло на себя в связи с этим присоединением, стало постепенное и планомерное уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин за труд равной ценности.



Гендерный разрыв оплаты труда — понятие, описывающее разницу в оплате труда мужчин и женщин. Разница не просто в ставках на одинаковых посадах, но и в сферах занятости, уровня должностей и тому подобное.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, какой будет среднемесячная зарплата украинцев в 2024 году . Согласно расчетам, согласованным с парламентом, чиновники рассчитывают, что среднемесячная заработная плата украинцев будет расти в ближайшие три года. По результатам 2022 она должна составлять 15 258 гривен, по результатам 2023 — 17159 гривен, а 2024-го — достичь 19 063 гривен. То есть заработные платы в Украине в 2024 году по сравнению с маем текущего года должны вырасти на 42,1%, или в среднем расти по 1800-1900 гривен ежегодно.



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