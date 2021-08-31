Насколько выросла средняя зарплата в Украине

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Хмільовська Інна
Зарплаты украинцев медленно, но уверено растут. И хоть минимальная зарплата сейчас составляет 6 тысяч гривен, в Минфине рассчитывают, что в 2022 году минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн. Есть украинцы которые зарабатывают значительно больше.
Средняя зарплата в Украине, фото с открытых источников
Так, средняя зарплата штатного сотрудника в июле в Украине составила 14 345 грн, что больше на 32 грн, чем в июне. Таким образом, средняя зарплата обновила очередной максимум — 527 долларов (средний курс НБУ в июле — 27,21 грн/долл). Об этом сообщили в пресс-службе государственной службы статистики Украины.
Реальная зарплата, по данным Госстата, выросла на 10,2% за год. Больше всего получают в Киеве — 19 612 грн, меньше всего в Черновицкой области — 10 846 грн.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине хотят ликвидировать разрыв в зарплатах женщин и мужчин за два года. В Украине разработали стратегию, чтобы уменьшить гендерный разрыв в оплате труда до 2023 года. Также разрабатывают план мероприятий по реализации стратегии.
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