На роман 8-летней модели и 13-летнего блогера отреагировала соцсеть LIKEE — детали

Очередной виток в скандальной истории отношений несовершеннолетних украинских блогеров. Аккаунты 8-летней Миланы М. и ее якобы 13-летнего парня Паши П. в известной социальной сети LIKEE были заблокированы. Такую информацию предоставил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба.



Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера. Фото из открытых источников

Как сообщил представитель власти, ему удалось пообщаться с официальным представителем компании. По словам Кулебы, сотрудники LIKEE глубоко возмущены опубликованным на просторах их социальной сети контентом. Поэтому личные странички якобы влюбленной несовершеннолетней пары были заблокированы для доступа других пользователей.

Николай Кулеба подчеркнул, что это важный шаг для всех соцсетей, ведь наполнение и информацию всегда следует тщательно проверять. Тем более, если есть вариант, что контент будет доступен детям.

Реакция соцсети LIKEE похвальна, но слегка обескураживающая. Судя по статистике, значительную часть информации на этом сайте публикуют дети в возрасте от 5 до 12 лет. При этом официально сервис предназначен для лиц старше 13 лет.

К слову, 8-летняя Милана не рада повышенному интересу со стороны уполномоченного по правам детей. Днем ранее она опубликовала в своем Instagram скрин начала переписки с Николаем Кулебой, где предлагала встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Несколькими часами позже она предложила своим подписчикам зайти к чиновнику на страничку и оставить комментарии с цветочными смайликами, чтобы выразить ей поддержку.

Вероятно, это означает новый уровень противостояния в соцсети между юными блогерами и представителями власти.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто оказался дедушкой 8-летней модели и как он отреагировал на ее возможный роман с 13-летнем парнем.

Если же вы пропустили все начало истории, то предлагаем вам ознакомиться с первыми известными подробностями. Также можно узнать, из-за чего маму Миланы вызвали на допрос в полицию.

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