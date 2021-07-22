На популярный украинский курорт обрушился смерч (ВИДЕО)

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В Кирилловке пронёсся смерч. Фото: РИА Мелитополь

Сегодня, 22 июля, в Кирилловке проходит шторм с градом, шквальным ветром и вихрем, который пронесся над поверхностью воды. Это атмосферное явление смогли запечатлеть отдыхающие. На видео, что вихрь бушевал только над морем и не добрался до берега

Для справки: водяной смерч это воронкообразный вихрь воздуха, который образовывается над поверхностью большого водоема и соединён кучевым облаком. В отличие от обычного смерча данный вид атмосферных явлений обычно существует около 15 — 30 минут и они намного меньше в диаметре — от 5 до 200 метров. Чаще всего они могут образовываться в тропических широтах.



По сообщениям местных СМИ, в результате ливня обрушившегося на курорт, улица на Федотовой оказалась затоплена. Проливной дождь идет уже несколько часов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на курорте Азовского моря произошло нашествие медуз. Кое-где отдыхающие самостоятельно достают их с моря и отвозят с пляжа. Сообщается, что от мертвых медуз по всему побережью расходится ужасный запах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что на курортах азовского моря придумали оригинальный способ борьбы с медузами. Люди решили готовить из них блюда. Специалисты рассказали, как сделать из этих морских жителей вкусную еду. Также местным журналистам повар одного из заведений рассказ рецепт салата из медуз. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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