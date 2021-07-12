Вывозят тачками: на курорте Азовского моря нашествие медуз (ВИДЕО)

В Приморском посаде туристов, отдыхающих на Азовском море, атакуют медузы. Люди говорят, что их там много. Кое-где отдыхающие самостоятельно достают их с моря и отвозят с пляжа. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию ресурса "РИА-Мелитополь".

Медузы на Азовском море (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что отдыхающие, приехавшие в Приморский посад, жалуются на медуз. На опубликованном видео видно, что туристы сами извлекают медуз из воды и складывают в большие кучи. По их словам, от мертвых медуз по всему побережью разлетается ужасный запах. Следовательно, люди своими силами пытаются от них избавиться.

Кроме этого, местные активисты рассказали и показали, где на побережье Азовского моря чистое, теплое море, в котором нет медуз. Они советуют туристам ехать отдыхать в Приморск Запорожской области.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Азовском море туристам не дают отдохнуть комары. В известном курортном поселке Кирилловка, что находится на берегу Азовского моря, туристы массово жалуются на комаров. Люди говорят, что в этом году очень много указанных насекомых.

В соцсети многие из участников группы рассказывает, что комаров сейчас очень много, они кусают не только ночью, но и днем. Также отдыхающие пишут, что на украинском море есть медузы, но их не так много. Туристы советуют всем, кто решил приехать в этот курортный поселок, чтобы отдохнуть на море, приобрести специальные средства защиты от комаров. Стоит отметить, что о серьезной ситуации с комарами, судя по сообщениям туристов, информируют не только отдыхающие из Кирилловки, но и из других курортных городков, расположенных на берегу Азовского моря.