logo
Русский Українська

BTC/USD

29684.89

ETH/USD

1784.44

LTC/USD

108.31

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события На курортах возле Азовского моря начали готовить и есть медуз: фото и рецепт блюда
commentss НОВОСТИ Все новости

На курортах возле Азовского моря начали готовить и есть медуз: фото и рецепт блюда

Местные жители начали готовить из медузы блюда

сегодня, 18:47
Автор:

Лиля Воробьева

Отдыхающим на курортах Азовского моря не дают спокойно отдохнуть и насладиться морем — медузы. Их так много, что иногда люди не могут зайти в море. Следовательно, местные жители придумали довольно оригинальный способ борьбы с морскими жителями. Люди решили готовить из них блюда. Об этом пишет pro.berdiansk.

На курортах возле Азовского моря начали готовить и есть медуз: фото и рецепт блюда

Блюда из медуз (фото: pro.berdiansk.biz)

 Местные журналисты решили также провести небольшой социальный эксперимент. Они поймали в море медузу и отнесли ее в местный ресторан с просьбой приготовить из нее какую-то еду.

Известно, что не всех медуз, которые плавают у побережья Азовского моря, можно есть. Есть несколько видов, которые специалисты позволяют употреблять в пищу людям, в частности аурелио (ушастую медузу) и корнерот. Обычно блюда из медуз очень популярны в Китае, Японии, Вьетнаме и Корее. А еще — их там используют в промышленных целях.

Специалисты рассказывают, что для того, чтобы приготовить из медузы вкусное блюдо, нужно ее мясо долго вымачивать в специальной жидкости. Пока оно не станет, как пластилин. Только тогда его можно добавлять в блюда. К слову, медузы часто по своему вкусу похожи на мясо кальмара.
Опытные повара советуют сначала убрать из медузы жала и яд, которые могут повредить людям. В "прозрачном мясе" есть немало полезных веществ.

Рецепт блюда из медузы

По просьбе журналистов шеф-повар приготовил из медузы салат по-китайски. Но, перед тем, он внимательно промыл, обработал и вымочил медузу в кипятке. Далее положил на лед ее и начал готовить блюдо.

Для салата потребуется: огурец, сельдерей, зеленый лук, авокадо, древесный гриб муэр и конечно нарезанное тонкой полоской мясо медузы.

Ингредиенты для салатной заправки: соевый соус, кисло-сладкий соус чили, соус чили с чесноком, кунжутное масло и рисовый уксус.

В конце блюдо можно украсить зеленью и листьями кинзы.

На курортах возле Азовского моря начали готовить и есть медуз: фото и рецепт блюда - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что побережье Кирилловки заполонили медузы.


 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pro.berdiansk.biz/v-berdjanske-zhurnalisty-seli-meduzu-iz-azovskogo-morja/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ