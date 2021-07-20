На курортах возле Азовского моря начали готовить и есть медуз: фото и рецепт блюда

Местные журналисты решили также провести небольшой социальный эксперимент. Они поймали в море медузу и отнесли ее в местный ресторан с просьбой приготовить из нее какую-то еду.

Отдыхающим на курортах Азовского моря не дают спокойно отдохнуть и насладиться морем — медузы. Их так много, что иногда люди не могут зайти в море. Следовательно, местные жители придумали довольно оригинальный способ борьбы с морскими жителями. Люди решили готовить из них блюда. Об этом пишет pro.berdiansk.

Известно, что не всех медуз, которые плавают у побережья Азовского моря, можно есть. Есть несколько видов, которые специалисты позволяют употреблять в пищу людям, в частности аурелио (ушастую медузу) и корнерот. Обычно блюда из медуз очень популярны в Китае, Японии, Вьетнаме и Корее. А еще — их там используют в промышленных целях.

Специалисты рассказывают, что для того, чтобы приготовить из медузы вкусное блюдо, нужно ее мясо долго вымачивать в специальной жидкости. Пока оно не станет, как пластилин. Только тогда его можно добавлять в блюда. К слову, медузы часто по своему вкусу похожи на мясо кальмара.

Опытные повара советуют сначала убрать из медузы жала и яд, которые могут повредить людям. В "прозрачном мясе" есть немало полезных веществ.

Рецепт блюда из медузы

По просьбе журналистов шеф-повар приготовил из медузы салат по-китайски. Но, перед тем, он внимательно промыл, обработал и вымочил медузу в кипятке. Далее положил на лед ее и начал готовить блюдо.

Для салата потребуется: огурец, сельдерей, зеленый лук, авокадо, древесный гриб муэр и конечно нарезанное тонкой полоской мясо медузы.

Ингредиенты для салатной заправки: соевый соус, кисло-сладкий соус чили, соус чили с чесноком, кунжутное масло и рисовый уксус.

В конце блюдо можно украсить зеленью и листьями кинзы.





Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что побережье Кирилловки заполонили медузы.