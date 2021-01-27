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На Киев надвигается мощный снегопад: жителей предупредили об опасности

Столицу засыплет снегом

сегодня, 15:26
Автор:

Гриниченко Дима

В столице Украины ожидается серьезное ухудшение погодных условий уже 27 января. Синоптики прогнозируют, что Киев накроет дождем, который будет переходить в мокрый снег. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

На Киев надвигается мощный снегопад: жителей предупредили об опасности

Снегопад в Киеве. Фото: ТСН

Согласно прогнозу синоптиков, непогода накроет столицу вечером 27 января, температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 2 градусов мороза, дождь будет переходить в мокрый снег.

Уже с 28 января Киев должны накрыть снегопады, а температура воздуха будет колебаться от 0 до 6 градусов мороза. 

В "Киевавтодоре" сообщили, что городская власть будет принимать превентивные меры, посыпая дороги и тротуары столицы. В корпорации отметили, что они готовы к резкому ухудшении погоды, в распоряжении имеются 544 единиц специальной техники, которая будет работать круглосуточно. 

Также коммунальщики призвали жителей города и водителей быть внимательными на дорогах, не оставлять автомобили на тротуарах, обочинах и крайних полосах движения.

По прогнозам синоптиков, резкое похолодание по всей территории Украины продлится до начала февраля. 

С наступлением последнего месяца зимы в Украине ожидается существенное потепление и плюсовая температура, как ночью, так и днем.

Средняя температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, а в южных регионах нашей страны она может достигать 15 градусов.

По настоящему весеннюю погоду, по прогнозам специалистов, в Украине стоит ожидать после 20 чисел февраля, что свидетельствует о раннем наступлении весны.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет погода на протяжении 2021 года.

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Источник: https://t.me/KyivCityOfficial/1277
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