На Киев надвигается мощный снегопад: жителей предупредили об опасности

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Гриниченко Дима
В столице Украины ожидается серьезное ухудшение погодных условий уже 27 января. Синоптики прогнозируют, что Киев накроет дождем, который будет переходить в мокрый снег. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Снегопад в Киеве. Фото: ТСН
Согласно прогнозу синоптиков, непогода накроет столицу вечером 27 января, температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 2 градусов мороза, дождь будет переходить в мокрый снег.
Уже с 28 января Киев должны накрыть снегопады, а температура воздуха будет колебаться от 0 до 6 градусов мороза.
В "Киевавтодоре" сообщили, что городская власть будет принимать превентивные меры, посыпая дороги и тротуары столицы. В корпорации отметили, что они готовы к резкому ухудшении погоды, в распоряжении имеются 544 единиц специальной техники, которая будет работать круглосуточно.
Также коммунальщики призвали жителей города и водителей быть внимательными на дорогах, не оставлять автомобили на тротуарах, обочинах и крайних полосах движения.
По прогнозам синоптиков, резкое похолодание по всей территории Украины продлится до начала февраля.
С наступлением последнего месяца зимы в Украине ожидается существенное потепление и плюсовая температура, как ночью, так и днем.
Средняя температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, а в южных регионах нашей страны она может достигать 15 градусов.
По настоящему весеннюю погоду, по прогнозам специалистов, в Украине стоит ожидать после 20 чисел февраля, что свидетельствует о раннем наступлении весны.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет погода на протяжении 2021 года.
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