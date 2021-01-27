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Опубликована окончательная цена на газ в феврале

Цена ниже установленной Кабмином

сегодня, 10:36
Автор:

Гриниченко Дима

В компании НАК "Нафтогаз" опубликовали тарифы на голубое топливо в феврале 2021 года, цена одного кубометра газа составит 6,86 гривен с учетом НДС. Эта цена ниже той, которую ранее рекомендовало правительство Дениса Шмыгаля (6,99 гривен), сообщили на официальной странице компании в Facebook.

Опубликована окончательная цена на газ в феврале

Газ. Фото: Delo

В "Нафтогазе" сообщили, что установленная цена на февраль ниже рекомендованной Кабмином за счет собственной минимальной наценки. Там отметили, что целью компании являются наилучшие условия для потребителей.

Газовщики напомнили, что для клиентов, которые оформили тариф "Годовой", стоимость газа не будет изменена и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за кубометр голубого топлива, в соответствии с условиями заключенных договоров.

В пресс-службе "Нафтогаза" также отметили, что как поставщик последней надежды они готовы предложить свои услуги всем потребителям, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по установленной цене.

18 января 2021 года Кабмин принял решение об установлении граничной цены на газ (6,99 гривен за кубометр), которая будет действовать до конца марта 2021 года.

С апреля цена на голубое топлива будет устанавливаться на рыночных условиях. В компании призвали не откладывать подачу заявки на смену поставщика газа. 

26 февраля украинские поставщики также опубликовали цены на газ в феврале 2021 года, которые варьируются от 6,88 гривен до 6,99 гривен за кубометр.

Ранее "Комментарии" сообщали о способе, как можно платить за газ меньше денег.

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Источник: https://www.facebook.com/NaftogazGasSupply/posts/1050750552092899
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