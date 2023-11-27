На границе с Польшей не будет работать еще один пункт пропуска: в чем причина

Из-за проведения ремонтных работ во вторник, 28 ноября, временно не будет работать пункт пропуска "Угринов-Долгобычив" на границе с Польшей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Львовская таможня.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

"По информации, полученной от Люблинского отдела обслуживания пограничных пунктов Республики Польша, в связи с проведением ремонтных работ польской стороной, 28 ноября в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов-Долгобычив" будет временное отключение света", — говорится в сообщении.

Из-за этого пункт пропуска не будет работать с 10:00 до 17:00.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 6 ноября польские перевозчики затормозили движение грузовиков через ряд пунктов пропуска, увеличив количество заблокированных пунктов пропуска на границе с Украиной до четырех. Украинская экономика из-за таких действий поляков несет огромные убытки, а автогаз в нашей стране стал самым дорогим в мире. Среди организаторов блокирования – представители ультраправой партии "Конфедерация", которые заявили о продлении сроки протеста до 1 февраля 2024 года. И в этих действиях недвусмысленно просматривается российское влияние. Почему такая ситуация стала возможна? Как ее решить? Какие выводы следует сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – главные выводы от блокирования поляками границы: когда ситуация может разрешиться.

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