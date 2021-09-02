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На государственных границах Украины появились новые электронные устройства

Проверка электронных сертификатов о вакцинации на государственной границе Украины станет автоматизированной процедурой

сегодня, 17:24
Автор:

Лилия Боровая

На государственных границах Украины появились новые электронные устройства

Государственная граница Украины, фото из открытых источников

В пунктах пропуска на государственной границе Украины появились цифровые фильтры для автоматизированной проверки COVID-сертификатов "SafeBorder". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

С помощью устройств "SafeBorder" пограничники получили возможность мгновенно проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса на предмет законности и принадлежности предъявителю. Это стало возможным благодаря тому, что каждому такому сертификату присвоен уникальный электронный идентификатор и QR-код. Именно наличие QR-кодов является залогом быстрой проверки документов.

Отметим, что сеть электронных сертификатов о вакцинации лиц от коронавирусной болезни уже охватывает около 40 стран мира. Украинские цифровые COVID-паспорта, которые размещаются в личных кабинетах граждан на портале государственных услуг "Дия", страны Евросоюза официально признали правомочными.

Напомним, что Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний отмечает, что бустерная вакцинация, то есть прививание третьей дозой вакцины против коронавируса, не является первоочередной необходимостью, ведь первичной вакцинации от COVID вполне достаточно, чтобы если не полностью предотвратить заражение человека вирусной инфекцией, то значительно облегчить течение болезни.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине определили правила въезда в страну паломников. Все они должны быть владельцами полисов страхования, которые в случае инфицирования таких лиц коронавирусом, полностью покроют расходы, связанные с лечением COVID и обсервацией. Такие документы должны быть действительными на протяжении всего срока пребывания паломников в Украине.


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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
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