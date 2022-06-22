На горизонте саммиты НАТО, ЕС и G7: к чему готовиться Киеву и Москве

На этой неделе – саммит ЕС с вероятностью предоставления Украине статуса кандидата в члены. Затем пройдут саммиты "Большой семерки" (G7) и НАТО. Какие ожидания от трех этих мероприятий? Какие "няшки" может получить Украина и удары – Россия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

У нас время идет уже даже не на недели, а на дни, часы – увеличение оперативности военных поставок требовалось еще вчера

Политолог Дмитрий Воронков предполагает, что на саммите ЕС (23-24 июня в Бельгии) будет подтверждена перспектива украинского кандидатства. Более того, считает эксперт, что мы таки получим этот статус по ускоренной процедуре.

"Насколько мне известно, между странами ЕС после определенных дискуссий таки достигнут консенсус по Украине. Конечно после того нам предстоит выполнить "домашнее задание" в отношении реформ , что не так-то просто в условиях войны. Тем не менее, это станет действительно реальной отправной точкой, нежели как было все эти годы", – отмечает эксперт.

На саммитах "Большой семерки" (26-28 июня в Германии) и НАТО (29-30 июня в Испании), по мнению Дмитрия Воронкова, речь пойдет о военной поддержке Украины, санкциях против РФ и в целом – обсудят безопасность в Европе.

"На эти мероприятия я также смотрю с умеренным оптимизмом. Предполагаю, что с учетом не очень хорошей ситуации на юге-востоке Украины, коллективный Запад и союзники могут принять безоговорочное решение об увеличении военной помощи – вплоть до тяжелого вооружения и авиации. О том, что такая решимость растет уже во всей Европе, а не только в рядах тех же Польши, Великобритании, стран Балтии и, само собой, США, сигнализируют недавние поставки Германией украинским воинам самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 и намерение предоставить более мощные виды вооружения, включая РСЗО. Плюс – конфликт РФ с Литвой также играет свою роль, увеличивая ощущение реальных рисков для всей Европы в глазах Запада", – поясняет политолог.

Он также думает, что будет рассмотрен вопрос в пользу большей оперативности военной логистики.

"Так как у нас время идет уже даже не на недели, а на дни, часы – увеличение оперативности военных поставок требовалось еще вчера. Но процесс, увы, стопорится. Есть, к примеру, проблемы с обменным фондом военной техники (танками) между теми же Словакией и Германией, – напоминает Дмитрий Воронков. – Предполагаю, что, если увеличение объемов военной помощи и возрастет, она вряд ли будет соответствовать официально заявленным Украиной потребностям. Но даже такая поддержка для нас очень важна".

Санкции против РФ пока не достигают ожидаемого результата, а потому важнее военная и экономическая поддержка Украины

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев думает, что Украина на саммите ЕС получит кандидатство в члены Евросоюза.

"Политическое решение уже принято. Сопротивление тех стран, которые возражали, сломлено. Консенсус достигнут. И это серьезная политическая победа команды Зеленского. Членство в ЕС – та позиция, которая пользуется поддержкой большинства украинцев, в отличие от членства в НАТО, где у нас больше противоречий", – отмечает эксперт.

При этом он напоминает, что кандидатство может длиться очень долго. Свыше 20 лет его имеет та же Турция, более 10 лет – балканские страны (Албания, Черногория, Сербия).

"Важный момент – будет ли ЕС подтягивать экономический и социальный уровень Украины до своих стандартов. Мы и раньше-то недотягивали, а война внесла свои страшные коррективы, – подчеркивает Андрей Золотарев. – Между тем, та же Польша в течение 10 лет получила от ЕС более 100 млрд как раз таки на экономическое и социальное подтягивание к европейским стандартам. Что во многом предопределило ее успешное экономическое развитие в последующие два десятилетия. Надеемся, что поддержка Украины будет даже на более высоком уровне, учитывая последствия российской агрессии".

Более значимыми в прикладном аспекте являются для нас, по мнению эксперта, саммиты G7 и НАТО.

"В повестке дня и того, и другого – Украина будет занимать ключевое место. Об этом, в частности, говорил координатор по вопросам коммуникации Совбеза США Джон Кирби. Для нас важно, что на саммите НАТО должен быть согласован план перехода ВСУ от советских стандартов и образцов вооружения – на натовские. По сути, это план модернизации наших вооруженных сил. Вкупе с согласованием поставок тяжелого вооружения – это весомая заявка на поддержку Украины", – акцентирует Андрей Золотарев.

Что касается санкций против РФ, которые так или иначе будут обговариваться на всех саммитах, то пока они, отмечает политолог, не достигают ожидаемого результата. А потому важнее, как мне кажется, военная и экономическая поддержка Украины. Не зря на этом акцентировали многие американские представители, указывая на недостаточную подобного рода поддержку со стороны европейских партнеров.

"Интересно, что в Мадрид, на саммит НАТО, был приглашен украинский президент Зеленский. Не знаю, сумеет ли он лично туда прибыть. Но, как минимум, в режиме видео-конференции точно выступит", – заключает Андрей Золотарев.

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