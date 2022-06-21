РФ бросает вызов НАТО: решится ли Путин ударить по Литве или нацелится на Казахстан и Беларусь

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал страны Запада сохранить устойчивую позицию и не идти на уступки россии в вопросах санкций и ограничений транзита грузов в Калининград. Ранее стало известно, что Литовские железные дороги прекращают транзит ряда российских продуктов, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. По словам Ермака, попытки Кремля угрожать Литве – это вызов для ЕС и НАТО. Может ли рф атаковать Литву или устроить смуту в Казахстане или Беларуси с целью втянуть их в войну против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия будет всячески избегать прямого боестолкновения с НАТО

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Позиция Ермака и вообще Офиса президента касательно блокирования поставок грузов в Калининград (Кенигсберг) понятна. Россияне блокируют наши порты, не дают вывозить зерно. Мы призывает устроить блокаду Калининградской области. Напасть на Литву, я думаю, Россия не сможет. Она будет всячески избегать прямого боестолкновения с НАТО. Потому что на примере Украины все увидели, насколько российская армия слаба".

Что касается провокаций в Казахстане и Беларуси – тут, отмечает эксперт, всё возможно.

"По поводу Казахстана – мы видим, что президент Токаев фактически дал прилюдную оплеуху Путину на так называемом международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге . И, судя по всему, Путин это не простит. Так что Кремль всячески будет пытаться строить козни Казахстану. Уже строит, блокируя, к примеру, их нефтяной экспорт. В ответ Казахстан бьет по российскому углю, а всё тот же Токаев отказывается от российского ордена Александра Невского. Подозреваю, что будут происходить такие мелкие колкости. Которые вряд ли выльются во что-то большее. Путин понимает, что второй партнер Казахстана — это Китай. А перед Китаем россиянам приходится бить поклоны", – поясняет Татьяна Попова.

Что касается Беларуси, тут, по словам эксперта, ситуация сложнее.

"Мне кажется, что россияне будут всячески пытаться привлечь Беларусь напрямую к войне с Украиной. На выходных произошел очередной обстрел Киевской области. Были сбиты ракеты над Бучей, над Вышгородом, третью сбил самолет. Многие подумали, что это был удар со стороны Беларуси. Потому что ракеты шли не с Черного моря. Однако позже выяснилось, что удар был произведен, скорее всего, с Брянской области РФ. Подзуживать настроения, чтобы Украина применила силу против Беларуси, россияне будут постоянно пытаться. Не исключаю даже провокаций на украино-белорусской границе, – отмечает Татьяна Попова. – При этом в саму полноценную войну белорусская армия вступить вряд ли. Во-первых, войск нам не очень много. Во-вторых, все те белорусы, которые хотели воевать против Украины (а таких было немного) уже делают это в рядах российской армии. Оставшиеся же – ни на уровне личного состава, ни на уровне генералов – не изъявляют особого желания воевать с украинцами, видя, как те "перемалывают" российские войска. Да и не за что белорусам с нами воевать".

Россияне отработают сценарий, согласно которому в Беларусь будут направлены группы беженцев с Ближнего Востока

Политтехнолог Борис Тизенгаузен сомневается, что Россия нападет на Литву. Хоть официальные российские чиновники, та же Мария Захарова, уже заявили, что РФ применит все доступные способы для деблокады Калининградской области.

"Но доступных способов, по большому счету, всего два, – отмечает эксперт. – Первый – военный. А именно – пробивать 70-километровый коридор между Литвой и Польшей. Но это прямое боестолкновение со странами НАТО и со всем Альянсом. А потому очень сомневаюсь, что Россия на этой пойдет. Второй – переориентация логистики. Бросить на паромные переправы товары, которые под санкциями. А по железной дороге перевозить товары, которые не под санкциями. При этом под санкции попали практически 50% товарной номенклатуры. И в Калининградской области нарастает паника, сметают с полок продукты, скупают стройматериалы. Понимая, что возможна серьезная блокада".

Что касается позиции Литвы, то, по мнению Бориса Тизенгаузена, она не для того вводила такую блокады, чтобы из-за угроз со стороны РФ взять всё – и отменить.

"Литва настроена серьезно. И ее в этом плане поддерживает весь Евросоюз, потому что санкции введены согласно решениям ЕС, – подчеркивает политтехнолог. – Ну, а Россия теперь, естественно, собирается провести учения в Калининградской области. Ясно, что будет бряцать оружием, нарушать иногда воздушное пространство своими самолетами – всячески пытаясь принудить Литву отменить блокаду. И вряд ли случайно в Калининград прибыл глава Собвеза РФ Патрушев – и именно там запланировали заседание данного органа. Возможно, россияне отработают сценарий, согласно которому в Беларусь будут направлены группы беженцев с Ближнего Востока, которые попытаются штурмовать уже границу с Литвой – как делали в прошлом году с Польшей. Таким способом тоже попробуют давить-пугать".

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