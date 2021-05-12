На ЧАЭС возобновляются ядерные реакции: возможен ли повтор аварии

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Вечканова Елена
Чернобыльская
катастрофа будет еще долго напоминать о себе украинцам и жителям многих других
стран. Однако сейчас начинает возрастать вероятность того, что авария на уже и
без того разрушенной атомной станции может повториться, пусть и не в огромных
масштабах. Как сообщают исследователи в журнале Science, под четвертым
энергоблоком ЧАЭС наблюдается усиление ядерных реакций.
В Чернобыле может произойти новая авария. Фото из открытых источников
Ученые поясняют,
что все дело в скоплении неких топливосодержащих материалах (ТСМ). Эта масса,
погребенная под естественными завалами после случившегося взрыва и установленным
позже саркофагом, "создалась" благодаря действию высоких температур.
В целом, ТСМ
можно охарактеризовать как лаву, которая, залив все подвалы станции, по итогу
затвердела. Состоит же это образование из урановых стержней, которые работали в
разрушенном реакторе, графита, песка и других естественных материалов.
По информации
исследователей, под Чернобылем сейчас покоится огромное количество урана — не
менее 170 тонн. На самом маленьком уровне ядерные реакции все еще продолжаются даже спустя более 35 лет.
Этому, судя по
данным ученым, влияет сразу несколько факторов. Во-первых, наличие высокой
радиации на месте взорвавшегося энергоблока. Во-вторых, не слишком хорошая надежность
всех защитных конструкций, которыми было покрыто место аварии. Трещины,
образовавшиеся за длительное время, или сама неплотность созданного объекта
позволяют обычной дождевой воде проникать в самые глубины завалов.
Несмотря на то,
что в последнее время количество осадков, которое может проникнуть к ТСМ,
значительно уменьшилось, естественное испарение жидкости по-прежнему
происходит.
Ситуацию с
Чернобыльской АЭС детально изучают химики-ядерщики, работающие в Университете
Шеффилда. Как утверждает исследователь Нил Хаятт, существует вероятность, что
испарение воды может усилить ядерные реакции. Это, в свою очередь, спровоцирует
очередной выброс энергии.
Вместе с этим
ученые подчеркивают, что повтора трагедии 1986 года, которая унесла жизни и
здоровье тысяч людей, произойти не должно. Наибольшую опасность химики видят
лишь в образовании большого количества радиоактивной пыли, которая способна
образоваться после вероятного выброса энергии.
Ситуацию на ЧАЭС
обещают внимательно отслеживать. За тем же, что будет делать с Чернобылем
Украина, уже пристально наблюдают японцы. Все дело в том, что их трагедия, произошедшая
на Фукусиме, ведет к похожим последствиям.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Чернобыле появилось новое хранилище, в которое будут свозить остатки ядерного топлива. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, какие секретные документы о ЧАЭС были опубликованы в этом году и что за сведения в них содержатся.
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