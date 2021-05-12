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Главная Новости Общество события На ЧАЭС возобновляются ядерные реакции: возможен ли повтор аварии
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На ЧАЭС возобновляются ядерные реакции: возможен ли повтор аварии

В Чернобыле может снова произойти ядерная авария из-за необычного поведения погребенных под завалами топливосодержащих материалов (ТСМ)

сегодня, 15:03
Автор:

Вечканова Елена

Чернобыльская катастрофа будет еще долго напоминать о себе украинцам и жителям многих других стран. Однако сейчас начинает возрастать вероятность того, что авария на уже и без того разрушенной атомной станции может повториться, пусть и не в огромных масштабах. Как сообщают исследователи в журнале Science, под четвертым энергоблоком ЧАЭС наблюдается усиление ядерных реакций.

На ЧАЭС возобновляются ядерные реакции: возможен ли повтор аварии

В Чернобыле может произойти новая авария. Фото из открытых источников

Ученые поясняют, что все дело в скоплении неких топливосодержащих материалах (ТСМ). Эта масса, погребенная под естественными завалами после случившегося взрыва и установленным позже саркофагом, "создалась" благодаря действию высоких температур.

В целом, ТСМ можно охарактеризовать как лаву, которая, залив все подвалы станции, по итогу затвердела. Состоит же это образование из урановых стержней, которые работали в разрушенном реакторе, графита, песка и других естественных материалов.

По информации исследователей, под Чернобылем сейчас покоится огромное количество урана — не менее 170 тонн. На самом маленьком уровне ядерные реакции все еще продолжаются даже спустя более 35 лет.

Этому, судя по данным ученым, влияет сразу несколько факторов. Во-первых, наличие высокой радиации на месте взорвавшегося энергоблока. Во-вторых, не слишком хорошая надежность всех защитных конструкций, которыми было покрыто место аварии. Трещины, образовавшиеся за длительное время, или сама неплотность созданного объекта позволяют обычной дождевой воде проникать в самые глубины завалов.

Несмотря на то, что в последнее время количество осадков, которое может проникнуть к ТСМ, значительно уменьшилось, естественное испарение жидкости по-прежнему происходит.

Ситуацию с Чернобыльской АЭС детально изучают химики-ядерщики, работающие в Университете Шеффилда. Как утверждает исследователь Нил Хаятт, существует вероятность, что испарение воды может усилить ядерные реакции. Это, в свою очередь, спровоцирует очередной выброс энергии.

Вместе с этим ученые подчеркивают, что повтора трагедии 1986 года, которая унесла жизни и здоровье тысяч людей, произойти не должно. Наибольшую опасность химики видят лишь в образовании большого количества радиоактивной пыли, которая способна образоваться после вероятного выброса энергии.

Ситуацию на ЧАЭС обещают внимательно отслеживать. За тем же, что будет делать с Чернобылем Украина, уже пристально наблюдают японцы. Все дело в том, что их трагедия, произошедшая на Фукусиме, ведет к похожим последствиям.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Чернобыле появилось новое хранилище, в которое будут свозить остатки ядерного топлива. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие секретные документы о ЧАЭС были опубликованы в этом году и что за сведения в них содержатся.


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Источник: https://www.sciencemag.org/news/2021/05/nuclear-reactions-reawaken-chernobyl-reactor
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