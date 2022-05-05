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На Банковой сообщают, что защитники Мариуполя выбили оккупантов из Азовстали

Тяжелые бои идут и дальше, но захватчиков на территории завода уже нет

5 мая 2022, 16:32 comments1706
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинским защитникам, которые держат оборону на мариупольском заводе "Азовсталь", удалось отбить штурм оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

На Банковой сообщают, что защитники Мариуполя выбили оккупантов из Азовстали

Азовсталь. Фото: t.me/polkazov

Советник главы ОП уточнил, что это не значит, что бои прекратились. Ожесточенные сражения продолжаются, и противник пытается всеми возможными способами вновь проникнуть на территорию завода. Но на сегодняшний день украинские бойцы выбили врага с территории промзоны, несмотря на то, что силы оккупантов в разы превышают силы украинских военных.

Алексей Арестович отметил, что вчера российские воска действительно во время штурма прорвались на территорию "Азовстали". Шли затяжные бои. В итоге россияне отступили. Сейчас собирается информация, чтобы понимать, как ситуация развивается сейчас.

Отметим, прежде, чем начать штурм промзоны "Азовстали" российские военные устроили массированную бомбежку предприятия. На "Азовсталь" были сброшены авиабомбы, также наносили ракетные удары. В итоге в "Азове" сообщили, что после обстрела погибли две гражданских женщины. Ведь до сих пор всех гражданских так и не удалось эвакуировать из бомбоубежищ промзоны "Азовстали".

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