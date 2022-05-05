Данилов все-таки прав: как скоро закончится война в Украине – что может повлиять на ситуацию

Российско-украинская война будет длительной, завершения так называемой "горячей фазы" не стоит ожидать в мае. Об этом заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов. В аналогичном ключе высказывались и другие топ-спикеры действующей власти. Эксперты проанализировали эти заявления для издания "Комментарии", а также спрогнозировали, когда и при каких условиях может завершиться российско-украинская война.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Война может затянуться не только на май, но и на весь летний период

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович солидарен с Даниловым том плане, что в мае вряд ли наступит конец войне.

"Победа в ней может быть достигнута только наступательными действиями, а мы к ним пока не перешли, ожидая прибытия западных вооружений. Поэтому, боюсь, речь идет не только о мае, но и о полностью испорченном летнем отпуске", – поясняет эксперт.

По словам Дениса Поповича, бессмысленно гадать, когда закончится война. Нужно просто делать свою работу для того, чтобы приблизить ее победное завершение.

"Точно также считаю бесполезным и подсчет количества ракет, которые остались у противника, – отмечает эксперт. – Хотя бы потому, что мы не знаем точно, какими были исходные запасы. Обстрелы не прекратятся до самого завершения войны. Поэтому ракеты нужно просто сбивать и, опять же, приближать день нашей победы всеми доступными способами".

Говорить о том, что война закончится в обозримом будущем – пока не приходится. Генерального сражения еще не было

Военный эксперт Михаил Жирохов уверен в том, что, когда завершится российско-украинская война – не знает никто. Это, отмечает он, зависит от многих факторов, которые сейчас невозможно учесть.

"Говорить о том, что война закончится в обозримом будущем (к концу этого года, в следующем) – пока не приходится. Генерального сражения пока не было. Россияне не достигли своих целей, которые уже шесть раз меняли. Украинское общество точно не готово к капитуляции. Но пока не видно, как можно победить", – отмечает эксперт.

Михаил Жирохов напоминает, что Россия – достаточно большая страна, чтобы в военном противостоянии ее одолеть. Ресурсами одной Украины это невозможно. Ведь против нас – 140 миллионов россиян с более мощным вооружением. К тому же, война идет на нашей территории.

"Да, у нас есть мотивация, союзники помогают оружием, другими ресурсами, оказывают дипломатическую поддержку, вводят санкции против агрессора. Но воевать непосредственно на поле боя приходится именно украинцам. Неся серьезные потери. Сейчас у нас идет 4-я волна мобилизации. Тогда как даже в 2014-м, напомню, было шесть таких волн. Так что, скорее всего, всё – надолго", – предупреждает Михаил Жирохов.

По его словам, то, что мы выстояли – уже чудо. И именно так рассматривается уже западными военными колледжами.

"Ведь мы изначально не получали от Запада необходимое вооружение, потому что считалось, что 3-4 дня, максиму неделя – и украинская армия ляжет. А зачем давать оружие, которое потом попадет в руки россиян? И тут была своеобразная логика, – признаёт эксперт. – Ну, а после того, как выстояли и продолжили сопротивление, поменялась и логика поставок нам вооружения".

В РФ идет милитарная риторика и она только усиливается

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко подчеркивает, что на 71 день российской широкомасштабной агрессии, когда продолжается горячая фаза, сложно делать любые точные прогнозы ее завершения, установления мира. Особенно, когда российская сторона фактически манипулирует мирными переговорами, проводит наступательные боевые действия в восточных и южных украинских регионах.

"Мы не видим признаков политической воли РФ изменить ситуацию, – говорит аналитик. – Эскалация со стороны страны-агрессора продолжается. Постоянным ракетным обстрелам подвергаются все украинские области, даже Закарпатье. В РФ идет милитарная риторика. И она только усиливается. Уже звучат угрозы странам ЕС осуществлением некого "решительного удара". Всё похоже на перевод войны в длительную фазу. Но даже сценарий "заморозки" войны (некое перемирие) не даст каких-либо гарантий для безопасности, установления прочного мира".

Юлия Тищенко уверена, что Украине нужно сформировать и продвигать свои нарративы относительно того, ЧТО для нас означает устойчивый и справедливый мир.

" А это, прежде всего, – восстановление целостности, понятные и эффективные гарантии безопасности. Ибо признаком устойчивого мира есть условия неповторения войны, – поясняет эксперт. – Это зависит и от трансформации в самой РФ. Пока невозможно сказать, каким образом они состоятся. Какова истинная экономическая ситуация в России, какой ресурс прочности российской военной и политической машины. Но он точно не безграничен".

Следовательно, продолжает аналитик, четкие прогнозы, когда ситуация сложна и динамична, делать практически невозможно.

"Нарративы о долгом характере войны предоставляют сплоченному украинскому обществу реальную картину для понимания ситуации. Возможность дальнейшей адаптации к сложным условиям, экономическим, социальным, – поясняет Юлия Тищенко. – Но, конечно, в интересах всех украинцев (включая тех, кто получил временное убежище из-за войны вне нашей страны, кто стал внутренним вынужденным переселенцем) сделать всё, чтобы не допустить долговременный характер войны".

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