Военный эксперт сказал, о какой «победе» в Украине объявит Путин 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая будет "хвастаться" своим гражданам о захвате Мариуполя, выдавая это за "победу" в так называемой "военной спецоперации" в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" высказал военный эксперт Олег Жданов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Военный эксперт отметил, основное достижение в войне против Украины Путин будет преподносить, отчитываясь о захвате Мариуполя, как чуть ли не главного города Донбасса.

Олег Жданов отмечает, уже сейчас в Кремле понимают, что оккупанты до 9 мая не смогут полностью захватить промзону "Азовстали" они все равно не откажутся от торжества с элементами пропаганды. Они все равно рискнут провести парад, но перенесут его в более безопасный район города, где у них будет большая уверенность, что их не взорвут.

По словам эксперта, больше о "победах" Путину не получится отчитаться. Их просто нет, по крайней мере по состоянию на сегодня. Даже касательно того, что происходит вокруг Изюма. Учитывая то скопление российских войск, которое враг перебросил под Изюм, то, что украинские защитники выстояли продолжают стоять – это больше победа Украины, нежели оккупантов. ВСУ находятся практически на тех же позициях, как и неделю-две назад.

Жданов также не разделяет мнение тех экспертов, которые считают, что Путин объявит 9 мая всеобщую мобилизацию. Путин не рискнет пойти на такой шаг, который в итоге может "подорвать" российское общество. Ведь "скрытая мобилизация" в России и так идет полным ходом. К тому же, объявление войны Украине приведет к тому, что все страны-члены ООН должны будут немедленно разорвать все отношения с Россией. Путин на такое не готов. Это уже совсем другие расклады, ведь тут война будет объявлена не только Украине, но и всему миру.

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