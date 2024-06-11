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На аукцион Christie's выставлена самая старая христианская рукопись

Продажа уникального библейского кодекса из Египта запланирована на 11 июня.

сегодня, 12:15
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Лондоне, в престижном аукционном доме Christie's, вскоре выставят на продажу "Кодекса Кросби-Шойена" — одну из старейших сохранившихся христианских рукописей, датируемых III веком нашей эры.

На аукцион Christie's выставлена самая старая христианская рукопись

На аукцион выставили одну из старейших книг в мире

"Кодекс Кросби-Шойена", находящийся под защитным плексигласом, содержит пять ранних христианских текстов. Среди них тексты из Книги пророка Ионы и Первого послания Петра, что свидетельствует о важности этого документа в изучении раннего христианства.

Эта рукопись не просто культурная реликвия; он является свидетельством информационной революции, изменившей мир письменности. По словам Эудженио Донадони, старшего специалиста Christie's из средневековых и ренессансных рукописей, "это именно тот период, когда свиток папируса начинает превращаться в форму кодекса, что позволило книгам стать более доступными и удобными для использования".

Этот раритет был найден в 1952 году в Египте, сохранен благодаря сухому климату, а его дальнейшая история обвивается тайной и приключениями. После нескольких смен владельцев "Кодекс Кросби-Шойена" был приобретен норвежским коллекционером Мартином Шойеном, который выставил его на продажу вместе с другими предметами своей коллекции.

Продажа этой рукописи ожидается с большим интересом, ведь она предлагается по стартовой цене в 3 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке представил коллекцию часов известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне за астрономическую сумму в 6,7 миллиона долларов

Кроме того, в Нью-Йорке, в легендарном Hard Rock Cafe, состоялся аукцион, вошедший в историю как одно из самых знаковых событий в мире музыкальных коллекционеров. Акустическая 12-струнная гитара Framus Hootenanny, принадлежавшая Джону Леннону, основателю и солисту культовой группы The Beatles, была продана за рекордные 2,9 миллиона долларов.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-13512973/oldest-books-WORLD-sale-Rare-manuscript.html
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