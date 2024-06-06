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Аукционный дом Sotheby's продал коллекцию часов Сталлоне

Коллекцию часов Сильвестра Сталлоне продали за $6,7 миллиона

сегодня, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке представил коллекцию часов известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне за астрономическую сумму в 6,7 миллиона долларов

Аукционный дом Sotheby's продал коллекцию часов Сталлоне

Коллекцию часов Сильвестра Сталлоне продали за $6,7 миллиона

На этом аукционе особое внимание получили часы Patek Philippe Reference 6300G-010 Grandmaster Chime, проданные за 5,4 миллиона долларов. Он установил новый мировой рекорд, став "самыми ценными современными часами, проданными в истории Sotheby's", по словам представителей аукциона. Предыдущий рекорд был зафиксирован лишь год назад на аукционе в Гонконге, где часы Richard Mille Reference RM53-02 достигли цены в 4,5 миллиона долларов.

Любопытно, что общая коллекция включала 11 часов, причем общая стартовая оценка составляла всего 6 миллионов долларов. Более 200 человек приняли участие в этих престижных торгах, среди которых более сотни присутствовало лично.

На фоне этих событий Sotheby's также сообщили о недавней продаже картины британской художницы Леоноры Кэррингтон за рекордные 28,5 млн долларов, что подтверждает тенденцию аукционного дома удерживать лидерские позиции в мире искусства и коллекционирования.

Напомним, что Viatina-19 FIV Mara Movéis стала самой дорогой в мире коровой. Согласно Книге рекордов Гиннеса, ее продали за 4 млн долларов, что втрое больше предыдущего рекорда. Эта супер корова имеет вес более 1100 килограммов, что делает ее вдвое тяжелее среднего представителя своей породы.

Кроме того, в Нью-Йорке, в легендарном Hard Rock Cafe, состоялся аукцион, вошедший в историю как одно из самых знаковых событий в мире музыкальных коллекционеров. Акустическая 12-струнная гитара Framus Hootenanny, принадлежавшая Джону Леннону, основателю и солисту культовой группы The Beatles, была продана за рекордные 2,9 миллиона долларов.



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Источник: https://dailycaller.com/2024/06/05/sylvester-stallone-modern-watch-sold-auction-sothebys-rolex/
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