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На аукционе продали самую дорогую корову в мире: какая цена суперкоровы

В Бразилии продали самую дорогую корову в мире. За нее заплатили 4 млн. долларов.

сегодня, 15:25
Автор:
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Slava Kot
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Viatina-19 FIV Mara Movéis стала самой дорогой в мире коровой. Согласно Книге рекордов Гиннеса, ее продали за 4 млн долларов, что втрое больше предыдущего рекорда. Эта супер корова имеет вес более 1100 килограммов, что делает ее вдвое тяжелее среднего представителя своей породы.

На аукционе продали самую дорогую корову в мире: какая цена суперкоровы

Viatina-19 – самая дорогая корова в мире. Фото из открытых источников

В Бразилии большинство коров происходят от коров зебу, имеющих характерный холм и подгрудок. Корова Viatina-19 принадлежит к породе нелор, которая выращивается не на молоко, а на мясо. Несмотря на то, что это мясная порода, новые владельцы не собираются ее убивать. Тогда же для чего купили корову за рекордные 4 млн долларов?

Оказывается, что бразильцы имеют большие амбиции относительно крупного рогатого скота, а Viatina-19 одно из этих воплощений. Бразильские фермеры извлекают яйцеклетки и сперму из животных-чемпионов, создают эмбрионы и имплантируют их суррогатным коровам, которые, как надеются, дадут следующие великолепные образцы.

"Мы не забиваем элитный скот. Мы их разводим. И, наконец, мы собираемся накормить весь мир. Я думаю, Viatina обеспечит это", — рассказал владелец суперкоровы Ней Перейра.

Ветеринарка Лоррани Мартинс заявила, что потрясающая цена коровы объясняется тем, как быстро она нарастила огромную мышечную массу, ее плодовитость и, что важно, как часто она передает эти характеристики своим потомкам. Кроме того, фермеры ценят ее осанку, крепость копыт, послушание, материнские способности и красоту. Те люди, которые хотят улучшить генетический уровень своих коров платят около 250 тыс. долларов за возможность собрать яйцеклетки Viatina-19.

"Она самая близкая к совершенству. Она полноценная корова, имеет все характеристики, которые ищут все владельцы", — добавляет Мартинс.

На аукционе продали самую дорогую корову в мире: какая цена суперкоровы - фото 2

Viatina-19 — самая дорогая корова в мире

Кроме того, Viatina-19 выиграла большое количество наград, в том числе "Мисс Южная Америка" на конкурсе "Чемпион мира", а также "Мисс Вселенная", где соревнуются коровы и быки из разных стран. Неудивительно, что владельцы особенно заботятся о ее жизни. Корову охраняет вооруженная охрана, а камеры наблюдения обеспечивают дополнительную защиту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Испании на туристов напала агрессивная корова.

Также "Комментарии" писали о стихийном бедствии, которое в Монголии убило миллионы животных.



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Обсуждения

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Николай

сегодня, 14:43

Да , Корови мои самые любимые животные , притом очень умные !!!


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