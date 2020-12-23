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"Мы не благотворительный фонд" — Укрпочта угрожает прекратить доставку пенсий

Проблема в том, что правительство не оплачивает услугу доставки

сегодня, 22:06
Автор:

Дмитрий Симоненко

"Мы не благотворительный фонд" — Укрпочта отказывается приносить пособия на дом. Глава государственного учреждения Игорь Смелянский предупреждает о возможном прекращении доставок  социальных выплат  для 3,6 млн человек уже буквально с первого дня будущего года. Аргументирует чиновник это тем, что правительство не оплачивает данную услугу, предоставляемую Укрпочтой. Кроме того, Смелянский предупреждает, что если Кабмин на законодательном уровне не установит вышеуказанную оплату за труд работников ведомства, сотрудничество государственной службы доставки как минимум с двумя банковскими учреждениями в части привлечения 100 млн евро на реализацию проектов Укрпочты будет отменена в связи с убыточностью почтового оператора.

"Мы не благотворительный фонд" — Укрпочта угрожает прекратить доставку пенсий

”Мы не благотворительный фонд” — Укрпочта угрожает прекратить доставку пенсий - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что правительство установило стоимость проезда по платным дорогам. Хотя летом речь шла о том, что таких  коммерческих  магистралей в нашей стране не будет. Проезд построен на договорных условиях и  потому цена будет варьироваться от 80 копеек до 4,6 гривен в зависимости от вида транспорта.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Минздрав инициировал усиление ответственности за нападение на медработников. Предполагается, что бригады экстренной медицинской помощи в Украине начнут сопровождать представители полиции. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, после коррективы законодательства Украины в сфере медицинского обслуживания, а также согласований с экспертами, в Совет для рассмотрения уже внесли соответствующий законопроект.



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Источник: https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10158951563588007
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