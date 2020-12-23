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Главная Новости Общество события В Украине вводят платные дороги - Кабмин установил оплату проезда
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В Украине вводят платные дороги - Кабмин установил оплату проезда

Еще летом правительство утверждало, что таких дорог в Украине не будет

сегодня, 21:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правительство установило стоимость проезда по платным дорогам. Хотя летом речь шла о том, что таких  коммерческих  магистралей в нашей стране не будет. Проезд построен на договорных условиях и  потому цена будет варьироваться от 80 копеек до 4,6 гривен в зависимости от вида транспорта.

В Украине вводят платные дороги - Кабмин установил оплату проезда

Так, известно, что байки с прицепом (коляской) и без него, легковые автотранспорт будет путешествовать по такой автомагистрали по цене 0,023 евро.

Столько же будут платить за "легковушки" с прицепом, бусы с количеством мест для сидения до 10 в т.ч. и водитель грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны.

Грузовой транспорт  с разрешенной максимальной массой от 3,5 тыс. до 12 тыс. кг, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с вместимостью пассажиров от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн — 0,045 евро.


Ранее "Комментарии" писали о том, что 3926,3 км дорог было отремонтировано в 2020 году на общую сумму 81 млрд грн. Тогда как в 2019 году реконструировали только 846,97 км автодорог, на что было потрачено 25,1 млрд грн. Таким образом, средняя стоимость ремонта одного километра дороги в 2020 году была ниже на 4,5 млн грн чем в прошлом году.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, что финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирус, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v0AVxEhX5VM
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