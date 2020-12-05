"В 2020 году география ремонта автомобильных дорог распространилась на всю Украину", - нардеп Елена Щуляк

3926,3 км дорог было отремонтировано в 2020 году на общую сумму 81 млрд грн. Тогда как в 2019 году реконструировали только 846,97 км автодорог, на что было потрачено 25,1 млрд грн. Таким образом, средняя стоимость ремонта одного километра дороги в 2020 году была ниже на 4,5 млн грн чем в прошлом году.

Об этом сообщила народный депутат, председатель межфракционного объединения "За Большое строительство" Елена Шуляк во время мероприятия "СЕТЬ: форум дорожной отрасли".

"Мы считаем, что это существенная разница в стоимости ремонтов дорог. Такого результата, в частности, удалось достичь благодаря значительному снижению количества неконкурентных торгов, проводимых Укравтодором. В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как в предыдущие несколько лет он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году ", — отметила Шуляк.

Также она обратила внимание участников мероприятия на то, что в 2020 году ремонты автомобильных дорог осуществляются по всей Украине. Чиновница подчеркивает, что в предыдущие годы отремонтированные дороги получали лишь отдельные регионы, которые считались приоритетными для власти.

"Меня очень поразила статистика по ремонтам дорог в регионах в прошлые годы. Так, например, в Винницкой области 2017-2019 годы отремонтировано 274,8, то есть где-то 100 км ежегодно. Мы этот показатель даже улучшили и обновили в 2020 году — 104 км дорог в Винницкой области ", — добавила нардеп.

Однако, по ее словам, поражает другое. В Луганской области в прошлом году, например, было отремонтировано только 19 км дорог. В Закарпатской области тоже ситуация была не лучше — там количество километров отремонтированных полотен достигала от 11 до 45 км.

"В 2020 году мы изменили эти подходы и мы действительно сшиваем Украины. В Луганской области, в частности в ее регионах прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км дорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране. Я счастлива, что могу быть причастна к "Большого строительства" и больше радует то, насколько положительно эти инфраструктурные изменения воспринимают украинцы. Согласно опросам КМИС 89.9% украинцы поддерживают инфраструктурные изменения в стране", — отметила Шуляк.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!