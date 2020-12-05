"В 2020 году география ремонта автомобильных дорог распространилась на всю Украину", - нардеп Елена Щуляк

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Дмитрий Симоненко
3926,3 км дорог было отремонтировано в 2020 году на общую сумму 81 млрд грн. Тогда как в 2019 году реконструировали только 846,97 км автодорог, на что было потрачено 25,1 млрд грн. Таким образом, средняя стоимость ремонта одного километра дороги в 2020 году была ниже на 4,5 млн грн чем в прошлом году.
Об этом сообщила народный депутат, председатель межфракционного объединения "За Большое строительство" Елена Шуляк во время мероприятия "СЕТЬ: форум дорожной отрасли".
Также она обратила внимание участников мероприятия на то, что в 2020 году ремонты автомобильных дорог осуществляются по всей Украине. Чиновница подчеркивает, что в предыдущие годы отремонтированные дороги получали лишь отдельные регионы, которые считались приоритетными для власти.
Однако, по ее словам, поражает другое. В Луганской области в прошлом году, например, было отремонтировано только 19 км дорог. В Закарпатской области тоже ситуация была не лучше — там количество километров отремонтированных полотен достигала от 11 до 45 км.
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