Мужчин, которые незаконно выехали за границу ждет наказание: в Госпогранслужбе сделали заявление

Военнообязанных граждан Украины, которые незаконно покинули пределы Украины во время действия военного положения, ждет ответственность. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Пограничники. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, военнообязанные мужчины продолжают совершать попытки незаконно пересечь границу, хотя в последнее время таких попыток стало заметно меньше, чем в начале войны. Покинуть страну пытаются как за пределами пунктов пропуска, так и через официальные пункты, но в нарушение процедур: например, по поддельным документам, или просто скрываясь в технических полостях транспортных средств.

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Большинство таких уклонистов пограничникам удается перехватить. А тем, кто таки смог незаконным путем покинуть Украину еще придется отвечать за свои поступки по возвращении домой.

"Если же кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то они также будут привлечены к ответственности. Это не значит, что, если человек совершил такое нарушение, он в дальнейшем избежит ответственности в соответствии с законодательством Украины", — отметил Демченко.

При этом спикер Госпогранслужбы не стал уточнять, о каком именно наказании может идти речь.

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