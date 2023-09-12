Мобилизация: Зеленский дал старт пересмотру решений ВЛК

Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Согласно решению СНБО, планируется проверить все решения ВЛК об инвалидности и ограниченной пригодности, выданные с начала широкомасштабного вторжения. Об этом сообщают "Комментарии".

Указ президента

Согласно тексту решения СНБО, проверка займет три месяца. Для того, чтобы справится с огромным потоком граждан, которых надо будет перепроверить, планируется привлечь к работе "внештатные" ВЛК, но которые при этом должны работать на постоянной основе. Согласно решению СНБО, внештатные, но постоянно действующие ВЛК планируется развернуть на базе ТЦК и СП (военкоматов). Для повышения эффективности их работы предусмотрено установить "граничные сроки упомянутых медосмотров" и "обеспечить цифровизацию упомянутых процессов".

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Напомним, что расследование журналистов о незаконном обогащении одесского военкома Павла Борисова положило начало скандалу, на который откликнулся глава государства — он поручил правоохранителям проверить работу всех ТЦК и СП в Украины. В ходе проверок были вскрыты многочисленные нарушения. В том числе, уклонение от воинской службы за взятки.

Кроме того, президент признал, что военные просят усилить мобилизационные меры для того, чтобы иметь возможность продолжать наступление или иметь возможность отразить российский контрудар.

Украина официально не называет количество своих потерь. Но источники New York Times утверждают, что с начала масштабной войны в Украине в феврале 2022 года, количество потерь (погибших и раненных) с обеих сторон может приближаться к 500 тысячам. По данным газеты, российские военные потери приближаются к 300 тысячам, включая до 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых. Потери украинской стороны оцениваются в 70 тысяч погибших и 100-120 тысяч раненых. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эти данные.

Тем временем, одиозный украинский политик сделал скандальное заявление: "Войны не было и не будет".

В Польше сделали категорическое заявление об импорте зерна из Украины.

А в России рухнул бомбардировщик.

