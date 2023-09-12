"Войны не было и не будет": одиозный украинский политик сделал скандальное заявление

Бывший городской голова Киева Леонид Черновецкий, имеющий скандальную репутацию, сейчас "отличился" циничным заявлением о войне, которую РФ ведет против Украины, пишет "УНИАН"

Леонид Черновецкий (фото из открытых источников)

Цитаты из странного заявления бывшего политика появились в социальных сетях. Общаясь со своими подписчиками, киевский экс-мэр заявляет, что "войны между Украиной и Россией нет и не будет".

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"Войны между Украиной и Россией никогда не было и не будет. Военная операция для того, чтобы запугать идиотов и начать вести переговоры, да – она происходит", — заявил Леонид Черновецкий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Бразилии сделал скандальное заявление об аресте Путина . Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что если Владимир Путин приедет на следующий саммит в Рио-де-Жанейро, его не будут арестовывать.

9-10 сентября в Индии проходил саммит лидеров стран G20, на котором присутствует президент Бразилии. Во время очередного интервью Лула да Силва рассказал о предстоящем в Бразилии саммите, в частности пообещал присутствие на нем Владимира Путина. Кроме того, бразильский лидер заверил, что посетит саммит БРИКС в следующем году, который состоится в России.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украине ответили на скандальное заявление бывшего президента Франции. Представитель ОП Михаил Подоляк дал жесткий комментарий относительно уже скандального заявления бывшего французского президента Франции Николя Саркози, предлагающего нашей стране идти на уступки РФ по прекращению военного вторжения.



Он подчеркнул, что экс-президент теперь не представляет западную "политическую элиту" и есть приговор суда в отношении него по коррупционной статье, сейчас он очевидно стал лоббистом страны-агрессорки России.

