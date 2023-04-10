Может вспыхнуть еще одна война: в Израиле начинается мобилизация резервистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов после того, как в результате нападений на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве погибли люди. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "France24".

Израиль. Фото: из открытых источников

Речь идет о трех погибших, среди которых – итальянский турист.

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Нетаньяху дал указание полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и приказал ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы.

Атаки произошли после того, как Израиль ударил в ответ на ракетный обстрел из Сектора Газа и Ливана.

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