Может ли Украина получить замороженные Западом активы РФ: что скрывается за разговорами

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Кравцев Сергей
Пока США и ЕС пробуксовывают с принятием решений о выделении Украине многомиллиардных пакетов помощи из своих бюджетов, усилились поиски возможностей передать Украине замороженные Западом активы РФ (около 300 миллиардов долларов). У МИД РФ уже – истерика по этому поводу – и новая порция угроз в адрес той же Германии. Какова вероятность, что российские активы вскоре начнут работать на Украину? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Доллары. Фото из открытых источников
Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает следующим образом:
Поэтому, продолжает эксперт, скорее всего, всё, на что Украина может рассчитывать, это получать некие проценты от замороженного долга в свою пользу. И то – под вопросом, констатирует Даниил Монин.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко согласен с тем, что вероятность нашей страны получить российские активы – мала.
Он отмечает, что нужны долгие судебные процессы, чтобы доказать, что те или иные деньги получены преступным путем. К тому же, как доказать это, если речь об активах страны? Тем более, что адвокатов тут у России хватает.
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