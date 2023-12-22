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Может ли Украина получить замороженные Западом активы РФ: что скрывается за разговорами

Нужны долгие судебные процессы, чтобы доказать, что те или иные деньги получены преступным путем

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей
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Пока США и ЕС пробуксовывают с принятием решений о выделении Украине многомиллиардных пакетов помощи из своих бюджетовусилились поиски возможностей передать Украине замороженные Западом активы РФ (около 300 миллиардов долларов). У МИД РФ уже – истерика по этому поводу – и новая порция угроз в адрес той же ГерманииКакова вероятность, что российские активы вскоре начнут работать на Украину? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Может ли Украина получить замороженные Западом активы РФ: что скрывается за разговорами

Доллары. Фото из открытых источников

Украина может рассчитывать лишь на некие проценты от замороженного долга в свою пользу

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает следующим образом:

"Считаю, что никто нам российских активов не передаст. Хороший хайп, но на деле экспроприирование размещенных за рубежом резервов той или иной страны (что создает прецедент и может повлечь подобные прецеденты в дальнейшем) привело бы к вероятному обрушению всей мировой финансовой системы".

Поэтому, продолжает эксперт, скорее всего, всё, на что Украина может рассчитывать, это получать некие проценты от замороженного долга в свою пользу. И то – под вопросом, констатирует Даниил Монин.

Идет просто политическая игра

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко согласен с тем, что вероятность нашей страны получить российские активы – мала.

"Скорее – это просто только разговоры, заявления. Да, небольшие суммы, тех же российских бизнесменов конфисковать и нам передать могут (10-30 млн долларов – такое, Путин за них "не впряжется"). Но не условных Абрамовича или Дерипаски", – пояснят эксперт.

Он отмечает, что нужны долгие судебные процессы, чтобы доказать, что те или иные деньги получены преступным путем. К тому же, как доказать это, если речь об активах страны? Тем более, что адвокатов тут у России хватает.

"Похоже, просто идет политическая игра. В связи с тем, что солидные финансирование Украины со стороны США и ЕС заблокировано (надеемся – временно), нас решили "финансировать" таким пиаром. Юристы давно отмечали, что следует принять закон, согласно которому, российские зарубежные средства разблокируют после того как РФ сама компенсирует убытки Украине. Вот это могло бы сработать. Остальные варианты – это о просто поговорить", – уверяет Александр Охрименко.

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Источник: https://comments.ua/
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