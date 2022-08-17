Моя мать украинка: стало известно, о разговоре Шойгу и Уоллеса за две недели до вторжения

11 февраля, почти за две недели до полномасштабной войны РФ против Украины, министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу относительно возможных побочных последствий такого сценария. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "The Washington Post" и делится деталями ранее не опубликованного разговора.

Шойгу и Уоллес. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что цель визита Бена Уоллеса еще раз спросить у Шойгу есть ли еще возможность провести переговоры относительно требования Кремля о нерасширении НАТО. Министр обороны России никак не отреагировал на уточняющий вопрос.

Тогда британский глава Минобороны предупредил своего коллегу, что Россия столкнется с огромным сопротивлением, если таки решится вторгнуться в Украину, на что Шойгу ответил, что "РФ и Украина – это одна страна", а "его мать – украинка". Впрочем, заверил, что Кремль не заинтересован в развязывании войны.

Также Шойгу отбросил все предупреждения, что Запад решится на беспрецедентные санкции в отношении РФ. Министр обороны России заявил, что российский народ готов к любым санкциям, потому что по выносливости россиянам нет травных. При этом Сергей Шойгу добавил, что Москва уже не может дальше мириться с прозападным вектором Украины.

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