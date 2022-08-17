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Замораживание войны невозможно, но есть еще вариант: Резников рассказал о возможности перемирия

На войне россияне потеряли 30% своего элитного корпуса – десантников, морпехов, спецназовцев, причем офицерского и сержантского состава и в возрасте в среднем 35 лет

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Вариант с "замораживанием" конфликта в Украине, как это было во время горячей фазы войны на Донбассе повторить не удастся, потому что сейчас идет полномасштабная война на выживание. Но, возможен другой вариант, который называется – снижение активности боевых действий. Как передает издание "Комментарии", такое мнение во время общения с журналистом "Голоса Америки" высказал министр обороны Алексей Резников.

Замораживание войны невозможно, но есть еще вариант: Резников рассказал о возможности перемирия

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр уточнил, что на снижение активности боевых действий в Украине может повлиять сезонность. При этом важно понимать, что современная войны выигрываются за счет выносливости. Побеждает тот, у кого больше ресурсов. Каждой стороне нужно время на восстановление.

Резников заявил, что по тем данным, которые есть у Украины, российская армия за время полномасштабной войны против Украины потеряла минимум треть своего боевого потенциала. За время полномасштабной войны уничтожено 30% российского элитного корпуса – десантников, морпехов, спецназовцев, причем офицерского и сержантского состава и в возрасте в среднем 35 лет.

Министр добавил, что то количество вражеских самолетов и вертолетов, которые сбили ВСУ, свидетельствует, что Россия потеряла "до тысячи пилотов разного уровня, а это значит, что потеряна элита летная, которая может летать ночью, выполнять определенные маневры", и этот ресурс тоже нуждается в восстановлении.

"Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. "Замораживания" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война. Война на выживание. И мы будем защищать себя, чтобы выжить", – подытожил Резников.

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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/6704064.html
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