В ВСУ показали, что осталось от базы оккупантов в Новой Каховке (ФОТО)

Украинские защитники уничтожили базу российских военных во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба в Telegram.

База россиян в Новой Каховке. Фото: из открытых источников

"По предварительной информации, это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке", — сообщает СтратКом ВСУ.

В сообщении говорится, что вместе с техникой украинские воины уничтожили по меньшей мере 12 захватчиков.

СтратКом также опубликовал видео, снятое российскими солдатами, на котором один из российских военных говорит, что "били четко по нам". Это еще раз подтверждает профессионализм и ювелирную работу украинских военных.

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