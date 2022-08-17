logo

BTC/USD

23396.60

ETH/USD

1829.27

LTC/USD

60.14

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ показали, что осталось от базы оккупантов в Новой Каховке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ показали, что осталось от базы оккупантов в Новой Каховке (ФОТО)

Удар пришелся точно по казармам и военной технике россиян

сегодня, 15:12
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники уничтожили базу российских военных во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба в Telegram.

В ВСУ показали, что осталось от базы оккупантов в Новой Каховке (ФОТО)

База россиян в Новой Каховке. Фото: из открытых источников

"По предварительной информации, это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке", — сообщает СтратКом ВСУ.

В сообщении говорится, что вместе с техникой украинские воины уничтожили по меньшей мере 12 захватчиков.

СтратКом также опубликовал видео, снятое российскими солдатами, на котором один из российских военных говорит, что "били четко по нам". Это еще раз подтверждает профессионализм и ювелирную работу украинских военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, через громкоговорители сообщили о начале "военной операции" против курдских военизированных формирований. Также есть данные, что турецкая авиация нанесла удары по целям на территории Сирии. О чем говорят такие действия Турции? Как события могут развиваться дальше? Почему происходящее важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в интервью изданию The Washington Post (WP) президент Зеленский назвал причину, по которой чиновники не предупредили украинцев заранее о фактически неотвратимом вторжении России. Кроме того, в WP вышла статья, в которой сообщается, что Зеленский подозревал, что некоторые лидеры Запада хотели его побега из Киева после начала российской агрессии (что позволило бы РФ создать в Киеве марионеточное правительство, которое бы пришло к урегулированию ситуации путем переговоров со странами НАТО). Как оцениваете данные откровения и материалы? Почему они появились именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В ВСУ показали, что осталось от базы оккупантов в Новой Каховке (ФОТО) - фото 2

В ВСУ показали, что осталось от базы оккупантов в Новой Каховке (ФОТО) - фото 3

В ВСУ показали, что осталось от базы оккупантов в Новой Каховке (ФОТО) - фото 4




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom/5333
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!