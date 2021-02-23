Мошенники в Украине активизировали старую схему: как распознать обман

Мошенники не только придумывают новые, более хитрые способы завладеть деньгами украинцев, а также и "воскрешают" старые схемы обмана с новым подходом. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Мошенники в Украине активизировали старую схему - фото из открытых источников

Так, по данным издания, аферисты сообщают доверчивым гражданам о выигрыше автомобиля, а для правдоподобности даже приглашают посмотреть транспортное средство. На радостях жертвы идут к банкомату, чтобы оплатить незначительные налоги на машину (несколько тысяч гривен), однако после этого "счастливчики" остаются и без авто, и без денег.

Источник сообщает, что для того, чтобы обмануть как можно больше украинцев, злоумышленники рассказывают об "акциях" в социальных сетях. В таких случаях специалисты советуют сразу же перейти на официальный сайт бренда, и убедиться в существовании акции, а еще лучше — позвонить на номера, указанные на сайте рекламодателя, и уточнить детали.

В издании также сообщают, что в случае, если вы уже посмотрели новенький автомобиль и собираетесь оплачивать квитанции, необходимо обратить внимание на присутствие реквизитов налоговой.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что мошенничество в Сети набирает все больше популярности, а особенно часто для реализации своих схем обмана злоумышленники используют популярные мессенджеры. Не стал исключением и Telegram, в котором процветает абсолютно новый вид афер.

Злоумышленники изобрели более хитрый способ, как вытащить деньги из карманов пользователей. Для этого они используют бота в Telegram, который может подменить номера исходящих вызовов и изменить голоса. В издании подчеркивают, что для того чтобы обмануть пользователей мессенджера мошенникам больше не потребуются специальные программы.

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