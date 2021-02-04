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В Telegram процветает абсолютно новый вид мошенничества: схема обмана очень опасна

Для реализации схемы обмана аферисты используют ботов

сегодня, 17:32
Автор:

Елизавета Черных

Мошенничество в Сети набирает все больше популярности, а особенно часто для реализации своих схем обмана злоумышленники используют популярные мессенджеры. Не стал исключением и Telegram, в котором процветает абсолютно новый вид афер, передает РБК. 

В Telegram процветает абсолютно новый вид мошенничества: схема обмана очень опасна

В Telegram процветает абсолютно новый вид мошенничества - фото из открытых источников

Злоумышленники изобрели более хитрый способ, как вытащить деньги из карманов пользователей. Для этого они используют бота в Telegram, который может подменить номера исходящих вызовов и изменить голоса. В издании подчеркивают, что для того чтобы обмануть пользователей мессенджера мошенникам больше не потребуются специальные программы.  

Схема обмана работает таким образом: после оплаты Telegram-бот позволяет ввести в специальное поле номер пользователя и номер, который абонент должен увидеть. После совершения звонка пользователю не придется выходить из мессенджера, и это открывает доступ к технологии подмены номера всем, кто пожелает. 

Эта схема обмана аферистов является очень опасной, поскольку злоумышленники могут использовать данные родственников, друзей или, к примеру, работодателя, чтобы незаконно завладеть средствами пользователя-жертвы. Аферист может указать в боте номер телефона любого абонента, чей номер есть в телефонной книге. Во время звонка у жертвы аферы отобразится его контакт из списка известных абонентов.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в Украине активно развивается новая мошенническая схема, в которой злоумышленники действуют под видом исполнительной службы. С помощью маски исполнительных органов аферистам удается атаковать банковские счета, открытые физическими лицами. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/telegram-protsvetaet-absolyutno-novyy-vid-1612427021.html
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