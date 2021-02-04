В Telegram процветает абсолютно новый вид мошенничества: схема обмана очень опасна

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Мошенничество в Сети набирает все больше популярности, а особенно часто для реализации своих схем обмана злоумышленники используют популярные мессенджеры. Не стал исключением и Telegram, в котором процветает абсолютно новый вид афер, передает РБК.
В Telegram процветает абсолютно новый вид мошенничества - фото из открытых источников
Злоумышленники изобрели более хитрый способ, как вытащить деньги из карманов пользователей. Для этого они используют бота в Telegram, который может подменить номера исходящих вызовов и изменить голоса. В издании подчеркивают, что для того чтобы обмануть пользователей мессенджера мошенникам больше не потребуются специальные программы.
Схема обмана работает таким образом: после оплаты Telegram-бот позволяет ввести в специальное поле номер пользователя и номер, который абонент должен увидеть. После совершения звонка пользователю не придется выходить из мессенджера, и это открывает доступ к технологии подмены номера всем, кто пожелает.
Эта схема обмана аферистов является очень опасной, поскольку злоумышленники могут использовать данные родственников, друзей или, к примеру, работодателя, чтобы незаконно завладеть средствами пользователя-жертвы. Аферист может указать в боте номер телефона любого абонента, чей номер есть в телефонной книге. Во время звонка у жертвы аферы отобразится его контакт из списка известных абонентов.
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в Украине активно развивается новая мошенническая схема, в которой злоумышленники действуют под видом исполнительной службы. С помощью маски исполнительных органов аферистам удается атаковать банковские счета, открытые физическими лицами.
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