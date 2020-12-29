Как мошенники обманывают украинцев под видом "исполнительной службы"

В Украине активно развивается новая мошенническая схема, в которой злоумышленники действуют под видом исполнительной службы. С помощью маски исполнительных органов аферистам удается атаковать банковские счета, открытые физическими лицами.

ФОТО: Из открытых источников

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова на странице в социальной сети рассказала, что мошенники отправляют в отделения банков поддельные документы, в которых представляются сотрудниками частных исполнительных служб, причем, как реальных, так и несуществующих. В документе аферисты требуют сотрудников банка в обязательном порядке списать денежные средства со счета того или иного банковского клиента, якобы такое решение вынес суд. Решение суда, кстати, также прилагается и является поддельным. Перевести средства мошенники предлагают на заранее открытый личный банковский счет.

Для противодействия новой афере, в Ассоциации предложили расширить инструментарий проверки частных исполнителей при открытии для них счетов в банках с помощью отправки одноразового пароля на мобильный телефон или электронную почту соответствующего частного исполнителя, а также перевести документооборот между частными исполнителями и банками в электронные каналы.

Второе, по мнению членов организации, позволит банкам использовать еще одно средство проверки - электронную подпись на документах по списанию средств.

Ранее издание "Комментарии" о новой мошеннической схеме. Аферисты отправляют сообщения, в котором указывается, что на ваше имя поступили денежные средства, и чтобы их получить нужно перезвонить по указанному номеру. Также мошенники прилагают код, который вы должны будете сообщить.

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