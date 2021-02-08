Мошенники "портят" банкоматы в Украине: после снятия налички пропадают деньги

В Украине стала процветать новая схема обмана, к которой злоумышленники задействуют банкоматы. Аферисты устанавливают на них специальные устройства (скимминг), с помощью которых могут считывать данные карт и создавать их дубликаты, передает Obozrevatel.

Мошенническая схема - фото из открытых источников

В издании также предупредили, что мошенники могут устанавливать и камеры или специальную накладку на клавиатуру банкомата, которая помогает аферистам узнать пин-коды от банковских карт.

В издании отмечают, что скорее всего обычный клиент не сможет определить установленный на банкомате скимминг, однако сотруднику банка удастся сделать это быстрее. Скимминг выглядит как обыкновенная магнитная лента, которую аферисты помещают в разъем для считывания карты.



Чтобы не попасться в ловушку хитрых мошенников, перед использованием банкомата стоит тщательно проверить наличие накладок на клавиатуре, камер, которые могут быть направлены на нее, а также посмотреть, нет ли съемных инструментов на разъеме для банковской карты. Стоит помнить, что при вводе пин-кода, желательно прикрывать рукой клавиатуру.

Также отмечается, что кроме скимминга, аферисты могут использовать специальные клейкие ленты, которые "захватывают" часть денег, которые выдает банкомат. Поэтому после того, как получили наличные средства, их желательно пересчитать.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что злоумышленники изобрели более хитрый способ, как вытащить деньги из карманов пользователей. Для этого они используют бота в Telegram, который может подменить номера исходящих вызовов и изменить голоса. Для того чтобы обмануть пользователей мессенджера мошенникам больше не потребуются специальные программы.









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