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Морозы и снегопад: прогноз погоды на сегодня для всех областей (карта)

15 января снег ожидается во всех, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях

сегодня, 08:27
Автор:

Елизавета Черных

Согласно данным Украинского гидрометцентра, практически на всей территории Украины 15 января будет снежно. Температура воздуха в западных, а также в некоторых центральных регионах опустится к отметке 11 ниже нуля. 

Морозы и снегопад: прогноз погоды на сегодня для всех областей (карта)

Погода в Украине 15 января - фото из открытых источников

15 января снег ожидается во всех, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Там синоптики спрогнозировали пасмурность и отсутствие осадков. 

На западе температура воздуха днем ожидается от 11 до 4 со знаком минус, а ночью она будет колебаться в пределах от -11 до -7.

В центральных и северных регионах Украины также ожидаются морозы от 11 до 5 ниже нуля,  а днем от -11 до -2 градусов. 

Столбики термометров в восточных и южных областях днем покажут -6 +4 градуса, а ночью отметка опустится до -8.

Морозы и снегопад: прогноз погоды на сегодня для всех областей (карта) - фото 2

Согласно прогнозу, в столице и Киевской области также ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от -11 до -8, а ночью от -13 до -8.

Напомним, что синоптик Наталка Диденко спрогнозировала кардинальное изменение погоды в Украине. По ее словам, в большинстве регионов ожидается мокрый снег, температура начнет падать. Также возможны дожди, сильный штормовой ветер и гололед. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украинском гидрометцентре спрогнозировали погоду на весь январь 2021 года. Согласно прогнозу, размещенному на официальном сайте Укргидрометцентра, в январе следующего года средняя месячная температура в стране ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части Украины местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних показателей на протяжении нескольких лет.  



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Источник: https://meteo.gov.ua/
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