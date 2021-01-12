Погода начнет стремительно ухудшаться: прогноз синоптика

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Любовь Блажко
Погода в Украине в скором времени кардинально изменится: в большинстве регионов ожидается мокрый снег, температура начнет падать. Также возможны дожди, сильный штормовой ветер и гололед. Об этом на своей странице в социальных сетях написала синоптик Наталка Диденко.
Прогноз погоды в Украине. Фото: УНИАН
Также синоптик отметила, что снега стоит ожидать и в западных областях Украины, температура воздуха опустится ниже нуля.
А столица Украины завтра окажется в паузе между двумя сильными циклонами, поэтому стоит ожидать повышение атмосферного давления. Ночью температура опустится до -2, -4 градусов, днем – 1 градус мороза.
Наталья добавила, что 14 января начнется сильное похолодание – морозы будут достигать -15 -19 градусов. Добавим, что пик морозов прогнозируется на 15-19 января. Ночью следует ожидать в эти дни до -15 -19 градусов.
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