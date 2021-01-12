Погода начнет стремительно ухудшаться: прогноз синоптика

Погода в Украине в скором времени кардинально изменится: в большинстве регионов ожидается мокрый снег, температура начнет падать. Также возможны дожди, сильный штормовой ветер и гололед. Об этом на своей странице в социальных сетях написала синоптик Наталка Диденко.

Прогноз погоды в Украине. Фото: УНИАН

"К нам несется циклон! Уже в ближайшую ночь этот циклон существенно усложнит погоду в южной части Украины – дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, сильный, до штормового, юго-восточный ветер. На протяжении 13 января сложные погодные условия постепенно охватят нашу юго-восточную часть, восток Украины, а также Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую области, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. Днем 13 января в Одесской области ситуация успокоится", — говорится в сообщении.

Также синоптик отметила, что снега стоит ожидать и в западных областях Украины, температура воздуха опустится ниже нуля.

А столица Украины завтра окажется в паузе между двумя сильными циклонами, поэтому стоит ожидать повышение атмосферного давления. Ночью температура опустится до -2, -4 градусов, днем – 1 градус мороза.

Наталья добавила, что 14 января начнется сильное похолодание – морозы будут достигать -15 -19 градусов. Добавим, что пик морозов прогнозируется на 15-19 января. Ночью следует ожидать в эти дни до -15 -19 градусов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда в Украину придет похолодание. Согласно прогнозам метеорологов, последние дни декабря, а также начало января будет теплым. Похолодание стоит ожидать не раньше, чем на Рождество. Такое заявление сделал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

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