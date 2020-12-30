Когда в Украину придет похолодание: синоптик назвал даты

Согласно прогнозам метеорологов, последние дни декабря, а также начало января будет теплым. Похолодание стоит ожидать не раньше, чем на Рождество. Такое заявление сделал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Прогноз погоды. Фото: УНИАН

Так, специалист говорит, что хоть похолодание и придет, больше чем одну неделю оно не продлится.

Согласно прогнозу, похолодание будет сильным: с морозами ночью до минус 15°. На Рождество погода изменится, а с 9-10 января стоит ожидать вторжения холодного воздуха, который останется на целую неделю. Температура ночью в эту неделю будет достигать 10-15° мороза.

Ранее в в Укргидрометцентре рассказали, что на новогодние праздники украинцев ждет теплая погода. На юге столбики термометров 31 декабря днем могут подняться до 14° тепла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ждать ли снега на Новый год. Какая погода нас ожидает на ближайшие дни, а также на Новый год, знает украинская синоптик Наталья Диденко. Об этом она рассказала в прямом эфире "Сніданка з 1+1".

Так, специалист сообщила, что в Украину добрался атмосферный фронт с северо-западной Европы, который связан с циклоном. Именно по этой причине стоит ожидать осадков ближайшие дни. Вместе с ними наконец-то придет и снег, который вскоре сменится дождем. Наталья добавила, что автомобилистам желательно быть максимально осторожными на дороге, потому что погода будет не самой простой для вождения.

Также известно, что на данный момент синоптики на Новый год осадков в виде снега не предвидят.

Согласно прогнозам, вторая половина этой недели будет теплой. Осадки будут, но в виде дождя, а не снега.

"Атлантические процессы будут преобладать. Осадки будут, но в основном в виде дождя. Поэтому недавнее похолодание и нынешнее, которое на востоке страны принесло до -13 градусов мороза, закончится. По предварительным прогнозам, будет теплеть", — резюмировала Диденко.







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