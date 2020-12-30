Когда в Украину придет похолодание: синоптик назвал даты

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Любовь Блажко
Согласно прогнозам метеорологов, последние дни декабря, а также начало января будет теплым. Похолодание стоит ожидать не раньше, чем на Рождество. Такое заявление сделал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
Прогноз погоды. Фото: УНИАН
Так, специалист говорит, что хоть похолодание и придет, больше чем одну неделю оно не продлится.
Согласно прогнозу, похолодание будет сильным: с морозами ночью до минус 15°. На Рождество погода изменится, а с 9-10 января стоит ожидать вторжения холодного воздуха, который останется на целую неделю. Температура ночью в эту неделю будет достигать 10-15° мороза.
Ранее в в Укргидрометцентре рассказали, что на новогодние праздники украинцев ждет теплая погода. На юге столбики термометров 31 декабря днем могут подняться до 14° тепла.
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