Ждать ли снега на Новый год: прогноз синоптика

В среду, 23 декабря, циклон принес осадки в виде снега в западные регионы, а также в Киевскую, Житомирскую, Винницкую, Донецкую области и в столицу.

Какой будет погода на Новый год. Фото: unsplash

А о том, какая погода нас ожидает на ближайшие дни, а также на Новый год, знает украинская синоптик Наталья Диденко. Об этом она рассказала в прямом эфире "Сніданка з 1+1".

Так, специалист сообщила, что в Украину добрался атмосферный фронт с северо-западной Европы, который связан с циклоном. Именно по этой причине стоит ожидать осадков ближайшие дни. Вместе с ними наконец-то придет и снег, который вскоре сменится дождем. Наталья добавила, что автомобилистам желательно быть максимально осторожными на дороге, потому что погода будет не самой простой для вождения.

Также известно, что на данный момент синоптики на Новый год осадков в виде снега не предвидят.

Согласно прогнозам, вторая половина этой недели будет теплой. Осадки будут, но в виде дождя, а не снега.

"Атлантические процессы будут преобладать. Осадки будут, но в основном в виде дождя. Поэтому недавнее похолодание и нынешнее, которое на востоке страны принесло до -13 градусов мороза, закончится. По предварительным прогнозам, будет теплеть", — резюмировала Диденко.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине изменится погода. Сообщается, что атмосферные фронты циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут в Украину уже завтра, 23 декабря, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь — в зависимости от градусов.

Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центре Украины.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!