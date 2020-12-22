В Украине изменится погода: синоптик сделала предупреждение

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Таисия Ерохина
В Украину идет смена воздушных масс, ожидается снег и дождь. Об этом говорится в прогнозе погоды синоптика Натальи Диденко в ее Telegram-канале.
Фото из открытых источников
Сообщается, что атмосферные фронты циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут в Украину уже завтра, 23 декабря, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь — в зависимости от градусов.
Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центре Украины.
Однако в восточной части, а также в Днепропетровской, Полтавской, Запорожского областях и Крыму, фронты не дойдут: эти регионы будут оставаться под влиянием восточного антициклона, поэтому осадков не ожидается.
Температура воздуха в среду будет разной. Так, на западе ожидается завтра днем 3-7 градусов тепла, в восточных областях еще морозно, в течение дня холоднее, 1-4 градуса мороза (ночью на востоке до 5-9 градусов мороза).
В большинстве областей Украины, отметила синоптик, в течение дня среды потеплеет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Кроме того, прогнозируется порывистый ветер!
Напомним, сегодня, 22 декабря, Украина оказалась под влиянием различных атмосферных фронтов. Часть страны накрыли дожди с мокрым снегом. А на востоке ночью были сильные морозы.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", в течение 22-23 декабря в Украине ожидается кратковременное похолодание. Такой прогноз сделала синоптик. Кроме того, по прогнозу, во второй половине текущей недели станет больше осадков.
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