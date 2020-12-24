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Прогноз погоды на январь 2021 года - Укргидрометцентр

В целом синоптики прогнозируют теплый месяц

сегодня, 15:18
Автор:

Елизавета Черных

Согласно прогнозу, размещенному на официальном сайте Укргидрометцентра, в январе следующего года средняя месячная температура в стране ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части Украины местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних показателей на протяжении нескольких лет.  

Прогноз погоды на январь 2021 года - Укргидрометцентр

ФОТО: Из открытых источников

Согласно синоптическому прогнозу, месячное количество осадков ожидается 27-58 мм. Длительные и многолетние наблюдения специалистов свидетельствуют, что в следующем месяце средняя температура воздуха в течение месяца в Украине составляет 1-6 градусов со знаком минус, в восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах 7-8 градусов.

Синоптики спрогнозировали абсолютный минимум температуры воздуха, который будет составлять 23-37 градусов мороза. Такая температура будет наблюдаться в Карпатах, на территории некоторых районов Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей 38-39,8 градусов мороза. Температура в Черкасской и Луганской областях местами 40-42 градусов мороза, на побережье Крыма 13-22 градусов мороза.

Центр также определил абсолютный максимум температуры — 7-14 градусов со знаком плюс, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 15-18 градусов, в Крыму до 21 градуса тепла.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали, ожидать ли снега на новогодние праздники. По словам синоптиков, на данный момент синоптики на Новый год осадков в виде снега не предвидят. 

Также издание писало, что в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий.




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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/monthly_and_season_forecast/
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