Карпаты засыпает снегом: спасатели предупредили об ухудшении погоды

В Карпатах на протяжении трех предстоящих дней ухудшится погода. Как сообщается на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах", ухудшение погоды зависит от циклонов, которые будут проходить над горами.

ФОТО: Из открытых источников

Ожидается сильный ветер (порывы до 16 м/с, на высокогорье — до 22 м/с), дождь с мокрым снегом в горах и на высокогорье, а также снег.

Сегодня и завтра в горах снежных покров снега будет доходить до 15 см, но уже через несколько дней из-за плюсовой температуры снег практически растает. Кроме того, в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: метель, сильный мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега.

25 декабря ожидается, что в результате возобновления осадков на высокогорье снова образуется снежный покров высотой до 10 см.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в течение 22-23 декабря в Украине ожидается кратковременное похолодание. Такой прогноз сделала синоптик. Кроме того, по прогнозу, во второй половине текущей недели станет больше осадков. Сообщается, что атмосферные фронты циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут в Украину уже завтра, 23 декабря, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь — в зависимости от градусов. Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центре Украины. Температура воздуха в среду будет разной. Так, на западе ожидается завтра днем 3-7 градусов тепла, в восточных областях еще морозно, в течение дня холоднее, 1-4 градуса мороза (ночью на востоке до 5-9 градусов мороза).





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