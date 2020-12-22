Карпаты засыпает снегом: спасатели предупредили об ухудшении погоды

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Ольга Чародий
В Карпатах на протяжении трех
предстоящих дней ухудшится погода. Как сообщается на Facebook-странице
"Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах", ухудшение погоды зависит
от циклонов, которые будут
проходить над горами.
ФОТО: Из открытых источников
Ожидается сильный ветер (порывы до 16
м/с, на высокогорье — до 22 м/с), дождь с мокрым снегом в горах и на
высокогорье, а также снег.
Сегодня и завтра в горах снежных покров снега будет
доходить до 15 см, но уже
через несколько дней из-за плюсовой температуры снег практически растает.
Кроме того, в Карпатах ожидается существенное осложнение
погодных условий: метель, сильный мокрый снег, местами гололед, на дорогах
гололедица, налипание мокрого снега.
25 декабря ожидается, что в результате возобновления осадков на высокогорье снова образуется снежный покров высотой до 10 см.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", в течение 22-23 декабря в Украине ожидается кратковременное похолодание. Такой прогноз сделала синоптик. Кроме того, по прогнозу, во второй половине текущей недели станет больше осадков. Сообщается, что атмосферные фронты циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут в Украину уже завтра, 23 декабря, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь — в зависимости от градусов. Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центре Украины. Температура воздуха в среду будет разной. Так, на западе ожидается завтра днем 3-7 градусов тепла, в восточных областях еще морозно, в течение дня холоднее, 1-4 градуса мороза (ночью на востоке до 5-9 градусов мороза).
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