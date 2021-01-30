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Морозно и скользко: какой будет погода в Украине 31 января

Январь в Украине закончится почти без осадков, но в начале февраля вновь заснежит

сегодня, 19:51
Автор:

Вечканова Елена

31 января почти на всей территории Украины воцарится морозная погода без осадков. Таким прогнозом поделилась на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Морозно и скользко: какой будет погода в Украине 31 января

На дорогах Украины в воскресенье, 31 января, будет очень скользко. Фото из открытых источников

Как отмечает Диденко, осадки берут "временную" паузу на дневное время воскресенья. Впрочем, это не помешает гололеду, что будет господствовать на большинстве украинских дорог. Именно поэтому синоптик напоминает водителям, что транспорт следует обязательно "переобуть" на зимнюю резину.

Ночью 31 января страну немного подморозит — прогнозируется от -3 до -9 градусов. Днем же будет немного теплее: в разных регионах будет фиксироваться температура от -3 до +3.

Юг Украины, что уже привычно, будет теплее провожать январь: здесь синоптик прогнозирует днем до 3-7 градусов со знаком плюс. Такая же ситуация может наблюдаться и в Днепре.

А вот столицу снова заметет: только днем осадки ненадолго прекратятся. Дороги, как и в большинстве регионов страны, будут скользкими. Ночью температура опустится до минус 5-8 градусов. Кроме того, в гидрометцентре обещают сильный ветер. Наталья Диденко советует не выходить в доме без шарфа.

"Затишье" без осадков в Украине продлится недолго. Начало февраля ознаменуется "прибытием" нового балканского циклона из Италии, поэтому, вероятно, сильные снегопады начнутся снова.

Напомним, предыдущую непогоду и засилье снега в стране вызвал циклон, "пришедший" из Греции и Болгарии. Украинцы страдали от налипания мокрого снега и шквалистого ветра скоростью 15-20 м / с.

Такая активная непогода, как информировали "Комментарии", устроила настоящий снежный апокалипсис в Одесской области. За двое суток постоянных осадков в Одессе упало не менее 500 деревьев, повредив линии электропередач. На трассе "Одесса-Киев" образовался 4-километровый затор из грузовиков.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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