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Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО)

Коммунальные службы Одессы и области работают круглосуточно, но непогода не прекращается

сегодня, 14:37
Автор:

Вечканова Елена

27 и 28 января на территории Одесской и нескольких ближайших областей не прекращаются сильные снегопады. Зимняя непогода, к которой теплолюбивые одесситы не слишком привычны, во многом притормозила привычный бег жизни во многих населенных пунктах. О последствиях все еще бушующей снежной стихии сообщают в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также ряд местных СМИ.

Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО)

Одессу заметает снегом вторые сутки. Фото: Думская.НЕТ

По данным интернет-издания "Думкая.НЕТ", на территории Одессы за два дня рухнуло более 500 деревьев, в том числе и весьма массивных. Обрывы веток и, как следствие, линий электропередач также фиксируются по всему городу.

Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 8

Несколько микрорайонов были некоторое время обесточены. Также на улице Ицхака Рабина была повреждена теплотрасса — из-за падения внушительного тополя. На данный момент коммунальщики справились с её ремонтом.

Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 9
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 10
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 11
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 12
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 13
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 14

В ГСЧС сообщают, что в Одесской области ограничено дорожное движение по автотрассам государственного значения "Одесса-Рени" (М-15) и "Одесса-Кучурган" (М-16). "Комментариям" удалось разыскать видео первой автодороги — можно воочию убедиться, насколько там утрудненное движение транспорта.

К слову, дороги местного значения на Одещине тоже работают с отдельными ограничениями. К восьми населенным пунктам области из-за обилия осадков к 12:00 28 января все еще отсутствовали проезды. 

Также спасатели информируют, что на трассе М-05 "Киев-Одесса" наблюдается массивная пробка с участием фур и грузовиков. Общая длина автомобильного затора равна приблизительно 4 км. 

Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 15
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 16
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 17
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 18
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 19
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 20
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 21

Как сообщали журналисты все той же "Думская.НЕТ", по состоянию на 13:30, в Одессе отменена работа нескольких трамвайных (№№21, 26, 27, 28) и троллейбусных (№№2, 14) маршрутов.

Коммунальным служба города и области посильную помощь оказывают работники спасательной службы, полицейские, представители Нацгвардии.

Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 22
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 23
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 24
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 25
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 26
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 27
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 28
Круглосуточные снегопады в Одессе: как город справляется с непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 29

Напомним, двумя днями ранее "Комментарии" сообщали, что на юг Украины движется массивный циклон из Греции и Болгарии, который и вызвал подобные погодные условия. 

И хотя до лета еще очень далеко, на портале все же можно узнать, каким синоптики видят жаркое время года в 2021 году.


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Источник: https://dumskaya.net/news/obledenenie-v-odesse-upalo-pochti-500-derevev-i-135777/
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