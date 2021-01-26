27 января в Украине испортится погода: в каких областях ожидаются снегопады

Украинские синоптики предупреждают: в среду, 27 января, в отдельных регионах Украины значительно ухудшится погода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Украинского гидрометцентра на странице в Facebook.

Больше всего от снегопадов 27 января пострадают Центр и Юг Украины. Фото из открытых источников

Так, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская и Черкасская области ожидают завтра сильных снегопадов. Правда, снег прогнозируется мокрым, что не убережет жителей этих регионов от его налипания. Метеорологи говорят, что высота снежного покрова в целом может достичь 10-20 см. На дорогах, предсказуемо, образуется гололедица, поэтому водителям следует быть вдвое внимательнее за рулем.





В целом юг Украины днем 27 января страдать от значительных порывов ветра, достигать скорости 15-20 м/с. В гидрометцентре отмечают, что это — первый уровень опасности.

Неутешительные прогнозы подтвердила и известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в усложнении погодных условий виноват очередной циклон, надвигающийся на Украину со стороны Греции и Болгарии.

"Осадки сильные будут, однако не везде. Больше всего достанется центральной части Украины, на южном западе будет сложная погода. Крыло циклона потянется через Полтавскую область к Сумщине ", — комментирует Диденко.

Кроме того, как подчеркивает синоптик, температура воздуха в Украине 27 января "скосит глаза на все стороны".

"На Западе днем ожидается -1-3 градуса. На Востоке +3+7 градусов. На юге: в Одесской и Николаевской около нуля, на Херсонщине, Запорожье +4+9 градусов, в Крыму до +10 градусов. На севере от 1 мороза до 1 тепла. В Центре около нуля, однако в Днепре с районами еще до +4+6 градусов", — прогнозирует Наталья Диденко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что погода в Украине значительно ухудшится уже с сегодняшнего дня, 26 января.

Также на портале можно узнать, когда в страну вернутся морозы.

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