logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.01.2021

BTC/USD

32086.47

ETH/USD

1314.34

LTC/USD

133.80

НБУ 26.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события 27 января в Украине испортится погода: в каких областях ожидаются снегопады
commentss НОВОСТИ Все новости

27 января в Украине испортится погода: в каких областях ожидаются снегопады

Подавляющее большинство областей страдать от налипания мокрого снега

сегодня, 18:50
Автор:

Вечканова Елена

Украинские синоптики предупреждают: в среду, 27 января, в отдельных регионах Украины значительно ухудшится погода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Украинского гидрометцентра на странице в Facebook.

27 января в Украине испортится погода: в каких областях ожидаются снегопады

Больше всего от снегопадов 27 января пострадают Центр и Юг Украины. Фото из открытых источников

Так, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская и Черкасская области ожидают завтра сильных снегопадов. Правда, снег прогнозируется мокрым, что не убережет жителей этих регионов от его налипания. Метеорологи говорят, что высота снежного покрова в целом может достичь 10-20 см. На дорогах, предсказуемо, образуется гололедица, поэтому водителям следует быть вдвое внимательнее за рулем.

27 января в Украине испортится погода: в каких областях ожидаются снегопады - фото 2

В целом юг Украины днем 27 января страдать от значительных порывов ветра, достигать скорости 15-20 м/с. В гидрометцентре отмечают, что это — первый уровень опасности.

Неутешительные прогнозы подтвердила и известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в усложнении погодных условий виноват очередной циклон, надвигающийся на Украину со стороны Греции и Болгарии.

"Осадки сильные будут, однако не везде. Больше всего достанется центральной части Украины, на южном западе будет сложная погода. Крыло циклона потянется через Полтавскую область к Сумщине", — комментирует Диденко.

Кроме того, как подчеркивает синоптик, температура воздуха в Украине 27 января "скосит глаза на все стороны".

"На Западе днем ожидается -1-3 градуса. На Востоке +3+7 градусов. На юге: в Одесской и Николаевской около нуля, на Херсонщине, Запорожье +4+9 градусов, в Крыму до +10 градусов. На севере от 1 мороза до 1 тепла. В Центре около нуля, однако в Днепре с районами еще до +4+6 градусов", — прогнозирует Наталья Диденко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что погода в Украине значительно ухудшится уже с сегодняшнего дня, 26 января.

Также на портале можно узнать, когда в страну вернутся морозы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2811268752458038
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ