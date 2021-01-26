27 января в Украине испортится погода: в каких областях ожидаются снегопады

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Вечканова Елена
Украинские синоптики предупреждают: в среду, 27 января, в отдельных регионах Украины значительно ухудшится погода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Украинского гидрометцентра на странице в Facebook.
Больше всего от снегопадов 27 января пострадают Центр и Юг Украины. Фото из открытых источников
Так, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская и Черкасская области ожидают завтра сильных снегопадов. Правда, снег прогнозируется мокрым, что не убережет жителей этих регионов от его налипания. Метеорологи говорят, что высота снежного покрова в целом может достичь 10-20 см. На дорогах, предсказуемо, образуется гололедица, поэтому водителям следует быть вдвое внимательнее за рулем.
В целом юг Украины днем 27 января страдать от значительных порывов ветра, достигать скорости 15-20 м/с. В гидрометцентре отмечают, что это — первый уровень опасности.
Неутешительные прогнозы подтвердила и известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в усложнении погодных условий виноват очередной циклон, надвигающийся на Украину со стороны Греции и Болгарии.
Кроме того, как подчеркивает синоптик, температура воздуха в Украине 27 января "скосит глаза на все стороны".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что погода в Украине значительно ухудшится уже с сегодняшнего дня, 26 января.
Также на портале можно узнать, когда в страну вернутся морозы.
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