Наступят холода: погода в Украине на неделю

Язык
Coinspot 25.01.2021
BTC/USD
33467.88
ETH/USD
1421.63
LTC/USD
143.52
НБУ 25.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Предстоящая неделя обещает украинцам быть более холодной, чем выходные. Об этом и о других сюрпризах погоды на этой рабочей неделе на своей странице в Facebook сообщила
синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на неделю - фото: из открытых источников
По её словам, текущая неделя особо не порадует нас своим теплом и сухой
погодой. Надвигающийся на Украину циклон Ларс принесет сильный ветер и осадки в
виде дождя. Особое предостережение, как отметила синоптик, для тех, кто сейчас
находится в Карпатах. Именно там на этой неделе ожидается сильный снег и
метели.
В середине недели в Украину вновь вернется холод. О таком минусе, как на
прошлой неделе, речь уже не идет. Однако к температуре воздуха от 2 до 8 ниже 0
нужно готовиться. В целом, на протяжении недели будет бушевать сильный ветер и
дожди.
По данным Укргидрометцентра, сегодня, 25 января, на западе Украины ожидается
снег. В центральных областях, так же как
и на юге и севере, будет дождь. На востоке сегодняшний день пройдет без
осадков.
26 января в северной и западной частях Украины будет снег. Температура
воздуха ожидается -1...1. В южной и восточной частях страны будет дождь.
Температура будет +4 +6 градусов.
27 января в западной части страны ожидается снег и температура воздуха от 0
до -4. На юге будет снег с дождем и от -1 до 2 градусов выше нуля. На западе в
этот день будет облачно и температура от 0 до 2 градусов тепла. В северной части
ожидается снег и температура от 0 до 2 градусов выше 0.
28 января на западе ожидается облачная погода с температурой воздуха -1...1.
На востоке снег с дождем ожидается в этот день и температура от -1 до 3
градусов тепла. В южных областях также пройдет снег с дождем и будет от 1 до 3
градусов выше 0. На севере в этот день будет снег и температура воздуха
составит от 0 до -2.
29 января не ожидается осадков на территории всей страны. Температура воздуха в этот день составит -1...1. На севере ожидается от 0 до -2.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какой будет погода в 2021 году. Синоптики прогнозируют аномальную жару и сказочную следующую зиму со снегом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости