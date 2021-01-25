Наступят холода: погода в Украине на неделю

Предстоящая неделя обещает украинцам быть более холодной, чем выходные. Об этом и о других сюрпризах погоды на этой рабочей неделе на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине на неделю - фото: из открытых источников

По её словам, текущая неделя особо не порадует нас своим теплом и сухой погодой. Надвигающийся на Украину циклон Ларс принесет сильный ветер и осадки в виде дождя. Особое предостережение, как отметила синоптик, для тех, кто сейчас находится в Карпатах. Именно там на этой неделе ожидается сильный снег и метели.

В середине недели в Украину вновь вернется холод. О таком минусе, как на прошлой неделе, речь уже не идет. Однако к температуре воздуха от 2 до 8 ниже 0 нужно готовиться. В целом, на протяжении недели будет бушевать сильный ветер и дожди.

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 25 января, на западе Украины ожидается снег. В центральных областях, так же как и на юге и севере, будет дождь. На востоке сегодняшний день пройдет без осадков. В центральных областях будет +2 +7. На юге - до +6 +9. На западе — от -1 до +4. В северной части ожидается +3 +7 градусов. А на востоке — +4 +7 градусов.

26 января в северной и западной частях Украины будет снег. Температура воздуха ожидается -1...1. В южной и восточной частях страны будет дождь. Температура будет +4 +6 градусов.

27 января в западной части страны ожидается снег и температура воздуха от 0 до -4. На юге будет снег с дождем и от -1 до 2 градусов выше нуля. На западе в этот день будет облачно и температура от 0 до 2 градусов тепла. В северной части ожидается снег и температура от 0 до 2 градусов выше 0.

28 января на западе ожидается облачная погода с температурой воздуха -1...1. На востоке снег с дождем ожидается в этот день и температура от -1 до 3 градусов тепла. В южных областях также пройдет снег с дождем и будет от 1 до 3 градусов выше 0. На севере в этот день будет снег и температура воздуха составит от 0 до -2.

29 января не ожидается осадков на территории всей страны. Температура воздуха в этот день составит -1...1. На севере ожидается от 0 до -2.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какой будет погода в 2021 году. Синоптики прогнозируют аномальную жару и сказочную следующую зиму со снегом.

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