logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.01.2021

BTC/USD

32132.38

ETH/USD

1321.57

LTC/USD

135.38

НБУ 26.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине резко испортится погода: высший уровень опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине резко испортится погода: высший уровень опасности

Объявлен первый уровень опасности

сегодня, 10:21
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине 26 января ожидается серьезное ухудшение погодных условий, а также опасные природные явления. Спасатели предупредили о возможном ухудшении дорожного движения, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Украине резко испортится погода: высший уровень опасности

Гололёд. Фото: Восточный проект

Из-за ухудшения погода на отдельных дорожных участках могут ожидаться проблемы с движением и проездом. 

По сообщению спасателей, порывы ветра будут посягать 15-20 метров в секунду, на Западной Украине ожидается гололёд на дорогах, а в Ровенской и Волынской областях ожидается метель и сильный снегопад. 

Спасателями объявлен первый уровень опасности (желтый).

Также о резком ухудшении погодных условий сообщала известный украинский синоптик Наталья Диденко, в начале недели она прогнозировала дождь в большинстве украинских областей, а в Житомирской и Винницкой областях – мокрый снег.

Карпаты также может засыпать снегом в ближайшее время.

По словам Диденко, также стоит ожидать резкого падения температуры и серьезного похолодания. Стоит ожидать мороза вплоть до -8 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что в феврале 2021 года в Украине стоит ожидать настоящей весны, а температура воздуха в некоторых областях может достигать +15 градусов. В среднем же, температура воздуха будет достигать 4-9 градусов тепла. 

Первое "весеннее" потепление синоптики спрогнозировали на 20 числа февраля.

После сегодняшнего похолодания, погодные условия в Украине должны нормализоваться уже к началу февраля.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какая будет погода в Украине в 2021 году.

Также читайте о 7 проверенных домашних средствах, которые помогут поддержать здоровье всей семьи.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dsns_telegram/1918
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ