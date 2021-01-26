В Украине резко испортится погода: высший уровень опасности

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Гриниченко Дима
В Украине 26 января ожидается серьезное ухудшение погодных условий, а также опасные природные явления. Спасатели предупредили о возможном ухудшении дорожного движения, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Гололёд. Фото: Восточный проект
Из-за ухудшения погода на отдельных дорожных участках могут ожидаться проблемы с движением и проездом.
По сообщению спасателей, порывы ветра будут посягать 15-20 метров в секунду, на Западной Украине ожидается гололёд на дорогах, а в Ровенской и Волынской областях ожидается метель и сильный снегопад.
Спасателями объявлен первый уровень опасности (желтый).
Также о резком ухудшении погодных условий сообщала известный украинский синоптик Наталья Диденко, в начале недели она прогнозировала дождь в большинстве украинских областей, а в Житомирской и Винницкой областях – мокрый снег.
Карпаты также может засыпать снегом в ближайшее время.
По словам Диденко, также стоит ожидать резкого падения температуры и серьезного похолодания. Стоит ожидать мороза вплоть до -8 градусов.
Ранее синоптики прогнозировали, что в феврале 2021 года в Украине стоит ожидать настоящей весны, а температура воздуха в некоторых областях может достигать +15 градусов. В среднем же, температура воздуха будет достигать 4-9 градусов тепла.
Первое "весеннее" потепление синоптики спрогнозировали на 20 числа февраля.
После сегодняшнего похолодания, погодные условия в Украине должны нормализоваться уже к началу февраля.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, какая будет погода в Украине в 2021 году.
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