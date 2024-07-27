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Моди, который обнимался с Путиным в день удара по Охматдету, собрался в Украину

По данным WION, визит в Украину планируется вероятнее всего на 23 августа

сегодня, 10:38
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, с большой вероятностью, посетит в августе Украину. Это будет первый его визит за время полномасштабной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание WION со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах.

Моди, который обнимался с Путиным в день удара по Охматдету, собрался в Украину

Зеленский и Моди. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, визит Моди в Украину планируется вероятнее всего на 23 августа. 

СМИ отмечает, информацию подтвердили несколько собеседников в дипломатических кругах Дели.

Отметим, 8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдет.

В тот же день Моди опубликовал фото, где он обнимается с российским диктатором. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это, написав в соцсети, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер величайшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".                                                                                                       

Тогда украинскому послу в Индии было сделано замечание из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал индийского премьера Нарендру Моди за его визит к Путину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индия выводит Россию с изоляции: что заявил Моди в Москве и как отреагировала Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало — США связались с Индией после встречи Моди с Путиным: о чем был разговор.




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