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Появилась реакция Индии на резкие слова Зеленского о Моди

Индия вызвала украинского посла после слов Зеленского об объятиях Путина и Моди.

сегодня, 10:33
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Slava Kot

Украинскому послу в Индии было сделано замечание из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал индийского премьера Нарендру Моди за его визит к Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на индийское издание Economic Times.

Появилась реакция Индии на резкие слова Зеленского о Моди

Объятия Путина и Моди. Фото из открытых источников

15 июля МИД Индии вызвало украинского посла и высказало жалобу о словах Зеленского о Моди.

"Это четко свидетельствует о недовольстве Нью-Дели украинскими действиями по поводу комментариев Зеленского в адрес премьер-министра", — пишет Economic Times.

Кроме того, на фоне критики от Зеленского Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по делам культуры.

Напомним, что премьер Индии Нарендра Моди совершил визит в Россию, где с объятиями встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит Моди состоялся в тот момент, когда Россия совершила ракетную атаку по Украине и нанесла удар по детской больнице.

Зеленский критически высказался о встрече Моди и Путина, ведущего войну против Украины.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником мира в Москве в такой день", – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Индии Нарендрой Моди. Стало известно, какие важные темы были обсуждены во время разговора.

Также "Комментарии" писали, что Индия объяснила, почему не подписала совместное заявление по итогам Саммита мира в Швейцарии.




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Источник: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/india-summons-envoy-to-raise-zelenskyys-criticism-of-modi-putin-meet/articleshow/111763232.cms?from=mdr
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