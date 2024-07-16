Появилась реакция Индии на резкие слова Зеленского о Моди

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Slava Kot
Украинскому послу в Индии было сделано замечание из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал индийского премьера Нарендру Моди за его визит к Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на индийское издание Economic Times.
Объятия Путина и Моди. Фото из открытых источников
15 июля МИД Индии вызвало украинского посла и высказало жалобу о словах Зеленского о Моди.
Кроме того, на фоне критики от Зеленского Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по делам культуры.
Напомним, что премьер Индии Нарендра Моди совершил визит в Россию, где с объятиями встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит Моди состоялся в тот момент, когда Россия совершила ракетную атаку по Украине и нанесла удар по детской больнице.
Зеленский критически высказался о встрече Моди и Путина, ведущего войну против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Индии Нарендрой Моди. Стало известно, какие важные темы были обсуждены во время разговора.
Также "Комментарии" писали, что Индия объяснила, почему не подписала совместное заявление по итогам Саммита мира в Швейцарии.
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